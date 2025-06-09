拆公館圓環填平地下道 李四川：減少事故縮短工期

台北市長蔣萬安表示，拆公館圓環是重大市政議題，已指示副市長李四川（右）召集跨局處會議處理。（記者方賓照攝）

2025/06/09 20:08

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府拆公館圓環，預計在6月28日填平公車專用地下道，引起文山區通勤民眾的疑慮；李四川受訪說明，未來平面仍有專用公車道，只需多等一個紅綠燈，且可解決頻繁的擦撞事故，工期也不用拖長到一年半，造成交通黑暗期。

李四川說，公館圓環處理要多種角度，若從處理交通流量來看，維持現狀是最好的，但擦撞意外多；若從解決交通事故來看，填平地下道是最好的方法，缺點是公車專用道地面化，要多等一個紅綠燈；折衷的方案是維持地下道又讓路口正交，雖然優於前兩者，公車族也較能接受，但工程難度增高，工期拉長影響交通，民眾會更無法忍受。

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李四川受訪說明，圓環中間是鏤空的，要讓車行在平面必須打鋼板、樁來承載，評估要施作38支樁，而捷運位在地下約17米處，打樁到約15米就會碰到捷運頂板，不能打太深；上面又有基隆高架橋無法使力，工程進度無法快，施工期間機具占據一線車道，又會影響車流，估計工期約要一年半。

他說，填平地下道後，地面仍有公車專用道，公車只需停一次紅燈；且從羅斯福路左轉基隆路會有兩個左轉車道，足夠空間儲存機車數量，可以減少過去綠燈直行車輛擦撞到因車道空間不足溢出來的機車。

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