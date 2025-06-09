和半導體業界搶人 教育部推「免試免實習當技術教師」明年上路

和半導體及AI等業界搶人，相關系所畢業且具經驗者，免修職前學分、免考試、免實習，在強化必要之教學知能後，即可擔任中小學STEM或自然領域技術教師或教學支援老師，預計從明（115）年起聘任。 （記者林曉雲攝）

2025/06/09 20:03

〔記者林曉雲／台北報導〕因應半導體及AI等業界吸引力強，致學校不易招聘STEM或自然領域教師，教育部今（9）日說明，相關系所畢業且具業界資歷或曾任大專校院相關科系之講師及教授者，在強化必要之教學知能後，免修職前學分、免考試、免實習，即可擔任中小學專業及技術教師或教學支援老師，預計從明（115）年起聘任。

此外，教育部表示，中等類科STEM相關領域，累計至117年可進入職場人數預估，以113年發證數量估算未來4年（114至117年）合計發證量，輔以今年針對STEM領域開設學士後教育學分班（含偏鄉班）核定人數，預估累計至117年STEM領域新取證者及學士後班，合計將有1450人可進入職場。

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教育部統計83年至112年，領有教師證書計22萬6194人，其中擔任公私立專任教師及公立代理教師計15萬1520人，任教率約67%；近5年「取證當年度」即擔任正式專任教師及公立代理教師之比率，除110年受疫情影響外，每年約有60％，且有提升趨勢，顯示新取證之教師穩定投入教職。

教育部也說明「師資培育數量規劃方案」，採取「職前增量」策略，114學年國小職前師資生名額增量約160名、特教約120名；中等類科在自然領域、科技領域及部分技術群科（機械群、電資與電子群、土木與建築群、化工群等），職前增量名額約300名。

此外，教育部擴大開設各類學士後教育學分班，114學年度核定招收約1300人，為去年（約150人）的8倍，包括中等類科11班、國小類科14班、特教類科3班、幼兒園類科2班（招生約100人），並規劃5年教保服務人員培育方案等。

教育部並試辦「師培大學培育技術型高中專業群科教師公費專班計畫」，114學年度國立台灣師範大學開設1班，招收技高工業類科（機械群、動力機械群、電機與電子群）公費師資；另整體提升師培誘因，包括調高實習獎助金，降低師資生教育專業課程的修讀負荷等，並協調地方政府逐年穩定釋放教師缺額。

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