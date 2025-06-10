憑證風波扯數位部「國恥」？ 網友轟聯合報模糊焦點

憑證信任危機延燒，數位部預警在前卻遭聯合報忽略。示意圖。（資料照）

2025/06/10 23:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信因憑證管理不當遭Google與Mozilla撤銷信任，引發外界資安疑慮。聯合報日前刊出社論，直指此事為「國恥」，更將矛頭對準數位發展部，引發資安專業人士與網友反彈，質疑媒體過度政治操作、模糊焦點。

聯合報在社論中寫道：「中華電信為民進黨提供這種『特殊服務』，無論是否取得報酬，都極為不當。」並批評該公司「專業性已受到政治侵蝕」，甚至指控其憑證遭撤是「世界如此看見台灣，算得上國恥了！」。

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對此，零老師在臉書發文直言，聯合報這種說法是將技術問題政治化，「事件還沒搞懂，立場就先擺好，再開始開政治砲，把責任全推給現在的政府，特別是數位發展部」。

零老師指出，中華電信作為政府持股超過三成的上市公司，其憑證出包並非首次，長年來被業界質疑「不透明、不合規、不及時改善」，是Google與Mozilla根據國際資安標準作出的決定，與政黨無關。

零老師也強調，數位發展部早在年初即預判風險，針對政府機關全面導入雙憑證機制，避免大規模波及，「你為何不知道？因為數位部沒錢宣傳，藍白立委把預算砍光光了」。

聯合報社論進一步質疑：「政府網站有『雙憑證』，但龐大的民間企業及社會大眾呢？身具公營事業背景，中華電信憑證信任遭撤銷造成的損失，又將由誰承擔？」零老師反駁，這些民間用戶的網站本就應由自身或其選用的CA廠商管理，不該由主管機關完全背鍋。

零老師同時也在後續的貼文補充，曾有多個國家／私人企業因違規或管理失誤，而被瀏覽器撤銷信任，包括荷蘭、日本、美國和中國等，都曾經發生過「依國際資安標準撤銷不合規CA」事件，說明瀏覽器撤銷CA信任絕非出於「綠不綠」或政治偏見，而是基於國際資安標準與CA/Browser Forum規定的做法。

零老師也批評當前媒體環境惡化，資安專業議題被扭曲成政黨攻防工具，「這次不是國恥，是一場國民記憶力的測驗，而我們一次又一次被聯合報操控著答案」。

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