中興新村活化再出擊 2400萬元整修12宿舍標租做民宿群

國發會招租作為民宿群的12間宿舍，位在光華二路二街，每戶有獨立庭院和門戶。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/09 19:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村活化再出擊！繼省長官邸出租當餐廳，位在光華二路的12間整修過的宿舍，近日公告標租作為民宿群，有旅宿業執照、資本額20萬元以上的業者就有資格標租，月租金底價共12萬餘元，未來將與省長官邸餐廳串聯，形成餐旅聚落群。

國發會中興新村活化專案辦公室，繼6月10日首批標開標中北核心的省長官邸和相鄰宿舍之後，近日第二批公告房舍標租，地點位在第一市場附近的光華二路二街，合計有12間由國發會整修過的省府宿舍，全部位在同一個街廓，但中間有尚未收回的宿舍，因此並未全部相連，國發會依文資保存原則整修，每間整修費約花200萬元，管線也全部重新裝設配置。

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國發會中興新村活化辦公室指出，總月租金為12萬309元，1間約1萬元，租約為5年。該批12間宿舍有5間2房1廳，有7間3房1廳，因住宿用民宿只有8間，不能多人共同投標，但一人得標者可分租出去作為餐飲、零展售、特產等店面，投標者須有旅宿業執照，資本額只要20萬元以上即可。

國發會表示，民宿群每間都有庭園和各自門戶，得標者可進行綠美化，該民宿群距離第一市場和光華國小很近，離省長官邸、中興新村知名的酸梅湯、雪糕、牛肉麵也不遠，對遊客及先前申請宿舍居住的公務員，都多了餐飲和遊逛的地點。

民宿標租到7月21日截標，6月25日統一看房舍內外，請有興趣的業者注意看房和截標日期，7月22日開標。

將標租作為民宿的宿舍，後門也都整理得很漂亮。（記者陳鳳麗攝）

有3個窗戶的宿舍表示內有3個房間。（記者陳鳳麗攝）

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