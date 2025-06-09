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    嘉義協同高中生錄取台大家境不佳一度絕望 校友資助圓夢

    協同高中劉姓應屆畢業生錄取台灣大學經濟系，一度因經濟考量想放棄，經校友資助將北上圓夢。（擷取自協同高中網站）

    協同高中劉姓應屆畢業生錄取台灣大學經濟系，一度因經濟考量想放棄，經校友資助將北上圓夢。（擷取自協同高中網站）

    2025/06/09 19:13

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣協同高中劉姓應屆畢業生，錄取台灣大學經濟系、政治大學統計系與中正大學電機系等，劉生日前在Threads發文表示前景感到絕望，提到「家裡根本沒辦法支撐我在北部讀大學，只能選擇留在嘉義讀中正電機」。網友紛紛建議他不要放棄夢想，據校方表示，在學校、家人勸說及校友資助下，劉生將勇敢北上築夢。

    劉生在Threads發文，表示收到正取通知時感到十分欣喜，但隨即感嘆前景好絕望，「原本以為只要學測成績優異，考上理想的學校，大學生活就能充滿希望，但卻忽略了南北部生活開銷的巨大差異，可我卻漏算了，家裡根本沒辦法支撐我在北部讀大學」。

    協同高中表示，劉姓學生成績優異，錄取台大經濟、政大統計、備取政大金融、政大法律以及中正電機，據了解，在上週志願序截止登記時，劉生一度因距離、經濟、家庭等因素考量，打算選填中正大學電機系，放棄台大經濟系的夢想。

    協同高中指出，學校從旁了解，劉生向輔導室人員提到因家庭收入不佳，還有個就讀國小二年級的弟弟，加上長輩遇到法律糾紛，可能要支付大筆訴訟費用，可以預見家中財務將更加吃緊，幾經考量後，只能放棄初心，選擇離家較近、可以負擔的中正電機。

    校方說，劉生並非中低收入戶，也不曾申請過愛心獎學金，學校積極與他連絡，表示如有需要北上就讀，都可以透過學校申請校友基金等相關資源，讓他能安心、專心就讀台大。在校方、家人勸說下，劉生經深思熟慮後已決定北上就讀台大。

    協同高中劉姓應屆畢業生錄取台灣大學經濟系，一度因經濟考量想放棄，經校友資助將北上圓夢。（擷取自協同高中網站）

    協同高中劉姓應屆畢業生錄取台灣大學經濟系，一度因經濟考量想放棄，經校友資助將北上圓夢。（擷取自協同高中網站）

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