桃園違法「棧仔場」僅開罰6萬 議員諷每月只需1818元保護費

桃園市棧仔場暫行條例已於4月30日落日，原登記在案9家業者，僅3家提出申請轉型。（議員朱珍瑤提供）

2025/06/09 19:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市事業廢棄物違法傾倒問題嚴重，境內「棧仔場」大多位於農地，議員朱珍瑤今（9）日質詢批，市府以輔導代替處罰，但輔導的9家業者，有6家完全未提計畫，對周邊民怨不聞不問，市府根本成了違法的保護傘；對此，桃市府海岸及資源循環工程處強調，目前桃園市棧仔場暫行條例已落日，針對非法經營的業者，除持續依環保法令裁罰，也將移送地政局限期改善，恢復土地原狀。

朱珍瑤表示，桃園市事業廢棄物流竄全台，但市府針對位於農地的棧仔場（指各式營建工程所需的砂石、磚塊材料買賣處所）卻視而不見，桃市府於2021年8月1日公布桃園市裝潢修繕廢棄物簡易分類貯存場輔導管理暫行要點，並於今年4月30日落日，期間長達2年9個月，市府對於輔導的9家業者，僅在核准展延時開了1張違反區域計畫法罰單，之後就是以輔導代替處罰，棧仔場對於周邊民怨不聞不問，其中有6家業者完全未提計畫，等於1張6萬元的罰單，就保證2年9個月可以為所欲為，換算平均每個月只要1818元低廉保護費。

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朱珍瑤表示，農業發展條例的要求就是農地農用，環保局要輔導違法的棧仔場，第1個動作應該是要求棧仔場清除地上物，恢復農地農用狀況，然後協助業者完成興辦事業計畫，將農業用地變更為環保用地，最後再協助業者於環保用地上設立合法的處理廠。

海資處表示，暫行要點已屆期失效，原登記在案9家業者，仍須符合相關環保法令，目前提出申請轉型者有3家，其中1家已依法取得許可營運中、2家尚在申請作業程序中，其餘皆非合法經營，針對非法經營的業者，除持續依違反環保法令裁罰，也將移送地政局限期改善恢復土地原狀。

海資處表示，針對非法經營的業者將持續辦理聯合稽查，並加強查緝棄置廢棄物及營建剩餘土石方，統計自2021年起共計移送60件次。

桃園市棧仔場暫行條例已於4月30日落日，原登記在案9家業者，僅3家提出申請轉型。（議員朱珍瑤提供）

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