桃園告別垃圾山！3露天掩埋場去化減量有成 明年底走入歷史

楊梅員本垃圾掩埋場垃圾山惹民怨，市府環保局著手覆土及焚燒去化，讓裸露垃圾暫置量銳減。（記者李容萍攝）

2025/06/09 19:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市境僅剩龍潭店子湖、楊梅員本、觀音保障等3處露天垃圾掩埋場，時值炎夏酷熱，附近居民擔心垃圾惡臭、蚊蠅孳生，影響環境衛生和生活品質，市府環保局環境管理處長張書豪今（9）日表示，這3處垃圾掩埋場的垃圾過去1年多來透過焚化廠加速焚燒去化，垃圾量從24.1萬噸減至共剩7.8萬噸，預計明年底全數完成處理，屆時桃園市露天垃圾掩埋場可望走入歷史，正式向「垃圾山」告別。

環境部長彭啓明過去20多年在桃園居住，深知垃圾山帶來民怨，他曾兩度踏勘垃圾山了解現況，上任後與桃園市府環保局積極合作處理，期盼明年底徹底解決垃圾山臭味及環境品質，再邀居民一起見證成果。

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環境部去年起分3年編列12億元經費，協助有垃圾裸露堆置問題的縣市執行處理計畫，目標在明年底前，透過掩埋場的整理整頓、覆土、打包及防災等措施，妥善解決各場裸露堆置問題，且定期於「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」官網公布各縣市垃圾處置進度，透過數位化科技及資訊透明公開，強化民眾監督政府機制及展現政府改善垃圾問題的決心。

張書豪說，桃園市全力配合環境部推動「垃圾掩埋場零裸露」計畫，包括龍潭店子湖、楊梅員本、觀音保障這3處仍有堆置垃圾的掩埋場，自欣榮焚化廠去年5月完成整改、生質能源中心歲修及國家清節周清運後，其掩埋場裸露垃圾量最高達到24.1萬噸，經過妥善調度與後端去化處理管道已順暢，目前垃圾山裸露垃圾暫置量銳減67.6％、降至7.8萬噸。

楊梅區瑞原里長黃定宏、員本里長陳奕霖等人近日擔心夏季來臨，員本垃圾掩埋場隨風散發臭味和孳生蚊蠅，不知垃圾山何時解決？黃定宏提到，該處垃圾山太高太靠近社子溪危險，在地幾個里長想法是希望員本垃圾場移除，隨著桃園人口增加，地方希望市府加蓋焚化廠、不要再堆垃圾，以徹底解決垃圾危機。

楊梅員本垃圾掩埋場垃圾山惹民怨，市府環保局著手覆土及焚燒去化，讓裸露垃圾暫置量銳減。（記者李容萍攝）

觀音保障的露天垃圾掩埋場。（記者李容萍攝）

龍潭店子湖的露天垃圾掩埋場，（記者李容萍攝）

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