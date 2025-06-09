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    優化北屯機捷特區交通 中市斥逾億元開闢敦富八、九街

    中市斥逾億元開闢敦富九街。（圖：市府提供）

    中市斥逾億元開闢敦富九街。（圖：市府提供）

    2025/06/09 20:13

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕因應北屯區人口激增，加上北屯機捷特區快速發展及區域交通需求日增，台中市建設局投入1億204萬元推動「北屯區敦富八街及敦富九街道路開闢工程」，預計今年底前完工，未來將打通北屯與潭子交界瓶頸路段，強化對外聯繫交通路網。

    建設局長陳大田指出，「捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收」位於北屯與潭子交界，隨著捷運綠線通車、大型商場進駐，帶動周邊住宅與產業蓬勃發展，人口快速增加，區域對外交通需求也日益殷切。

    陳大田指出，因應發展需求，這次開闢的敦富八街將銜接潭子區大成街，敦富九街銜接中興路，未來將有效打通北屯與潭子交界的交通瓶頸，提升區域聯外功能與通行效率，促進兩區整體發展，並增進居民出行安全與生活便利。

    建設局指出，「北屯區敦富八街及敦富九街道路開闢工程」總經費為1億204萬元，其中工程費約3439萬元、用地費約6765萬元，已於5月底開工，預計今年底完工；其中敦富八街總長約60公尺、橋面寬度10公尺，敦富九街總長約54公尺、橋面寬度12公尺，兩路段皆設置雙側1.5公尺以上人行道，將有效提升通行效率與行人安全。

    建設局表示，該工程完工後，將有效紓解南興路至中山路間的交通壅塞問題，提升北屯與潭子交界地區的道路服務水準，強化區域聯繫，帶動周邊整體發展。

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