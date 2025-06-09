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    南投音樂才女李盈箴 獲5國立大學音樂系長笛榜首

    李盈箴（左）現場吹奏長笛，南投縣長許淑華及陪同出席的書畫大師李轂摩一旁聆賞。（南投縣政府提供）

    李盈箴（左）現場吹奏長笛，南投縣長許淑華及陪同出席的書畫大師李轂摩一旁聆賞。（南投縣政府提供）

    2025/06/09 18:52

    〔記者張協昇／南投報導〕目前就讀於台中二中音樂班的南投子弟李盈箴，近幾年在國內外長笛比賽有卓越表現，今年參加大學考試，更獲得台師大、北藝大等五所國立大學音樂系術科考試長笛榜首。縣長許淑華今天下午接見李盈箴予以表揚，期盼李盈箴未來能成為一位傑出的音樂家，在國際舞台上發光發熱，成為台灣之光。

    李盈箴家8歲即學習長笛，先後就讀草屯國小音樂班、雙十國中音樂班，現就讀於台二中音樂班，師事楊璧甄老師，並曾接受Denis Bouriakov、Paolo Taballione、Jürgen Franz等多位國際知名長笛演奏家的指導，曾於2023年全國學生音樂比賽長笛高中A組獲得第二名、第26屆日本琵琶湖國際長笛大賽晉級複賽，以及2024年第11屆香港國際表演藝術節大賽長笛青年組決賽第一名。

    今年大學考試，李盈箴共獲得台師大、北藝大、國北教大、台藝大、清大等五所國立大學音樂系術科考試長笛榜首，展現音樂實力與才華。

    家住草屯的李盈箴，父親是一位警官，母親則出身媒體界。李盈箴表示，感謝許淑華的祝福和期待，也很感謝父母的栽培及指導老師的教導，她會帶著大家的祝福，繼續努力，將所學回饋南投縣及台灣。

    南投子弟李盈箴（右1）獲五所國立大學音樂系長笛榜首，9日在父母陪同下接受縣長許淑華表揚。（南投縣政府提供）

    南投子弟李盈箴（右1）獲五所國立大學音樂系長笛榜首，9日在父母陪同下接受縣長許淑華表揚。（南投縣政府提供）

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