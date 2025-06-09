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    用路人注意！ 清大光復路正門往市區方向禁左轉 7/1起實施

    清大光復路正門往市區方向7/1起禁止左轉，車輛請注意。（清大提供）

    清大光復路正門往市區方向7/1起禁止左轉，車輛請注意。（清大提供）

    2025/06/09 20:10

    〔記者洪美秀／新竹報導〕用路人注意了！清華大學光復路正門往新竹市區方向路口，7月1日起禁止左轉，若欲進清大，校方建議可由清大東門進出。

    清大表示，由於校門正門口常發生行人或汽機車等車禍，經與市府多次會勘後，尊重市府交通處的建議與規劃。對要進清大的車輛，建議從東門進出，另清大今年2月起，進出校門及停車，已改為電子支付收費，提醒進出清大的車輛注意，期透過禁止左轉的新措施，改善及降低清大正門路口車輛交織及易肇事的情況。

    市府交通處表示，市府屢接獲民眾陳情，光復路往市區方向要左轉進清大的車輛，常阻礙後方車輛通行，且左轉車輛與對向直行車輛易產生行車衝突，為維護用路人交通安全，經與清大取得共識，7月1日起實施禁止左轉，市府已製作EDM，由清大向師生及進入學校車輛加強宣導改道資訊。

    清大也說明，針對進出清大的車輛訂有收費與優惠機制，平日每半小時收費新台幣15元（但1小時內同門進出者，免收停車費），未滿半小時以半小時計，每日最多以新台幣300元計收。

    假日每半小時收費新台幣20元（半小時內同門進出者，免收停車費），未滿半小時以半小時計，每日最多以新台幣400元計收。

    清大表示，半小時同門進出免收停車費的舉措主要是方便車輛卸貨及送貨，但必須是同個門進出，主要也是藉此避免有車輛藉由清大校區道路做為替代道路，以維護校園寧靜及交通安全。

    清大光復路正門往市區方向7/1起禁止左轉，車輛請注意。（清大提供）

    清大光復路正門往市區方向7/1起禁止左轉，車輛請注意。（清大提供）

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