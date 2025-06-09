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    好心收編浪貓遭愛媽提告竊盜 網一面倒怒：放養才該檢舉

    女子在DCARD發文稱誤認放養貓為浪浪，好心收編卻遭控竊盜罪，引發討論。（擷取自Dcard）

    女子在DCARD發文稱誤認放養貓為浪浪，好心收編卻遭控竊盜罪，引發討論。（擷取自Dcard）

    2025/06/09 23:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一名女子在DCARD分享自己因撿到一隻看似流浪的親人貓，沒想到好心收養後竟遭人報警提告「竊盜罪」，引爆網友公憤。原PO指出，報案人自稱是飼主卻未幫貓植晶片，還放養任其亂跑，甚至空手來接貓，令她傻眼直呼「店貓還放養，簡直衝擊三觀」。

    原PO貼文 描述，事件發生於本月初某晚，她在自家樓下的蝦皮店到店前發現一隻貓咪，外觀髒兮兮但相當親人，互動幾分鐘後便決定先帶回家照顧。隔天她帶貓去看獸醫，確認是已結紮公貓、約四五歲、未植晶片。沒想到幾天後接到警方來電，稱有人報案說這是她飼養的貓，並堅持要她到派出所做筆錄，甚至還親自帶著警察到她住家樓下接貓。

    原PO不滿指出，這位自稱飼主的阿姨根本沒帶外出籠，到場後就直接打開她的貓包，最後貓咪直接逃跑，一人一貓在街上上演「老人抓小貓」的鬧劇。她強調自己完全基於善意，認為該隻貓咪是浪浪才好心帶去看醫生、帶回家洗澡剪指甲，但對方仍堅持提告竊盜，令她錯愕不已。

    許多網友看完後也氣炸，紛紛留言表示「她根本舉證不出那是她的貓」、「反手送她一張動保法檢舉單」、認為「光沒晶片她就要被罰款了吧」直言，「這種人是假好心真自私」、「店貓又放養還空手來抓，才是問題一堆」。也有網友建議原PO用動保法第5、19、20條反檢舉放養與未登記行為，或笑稱「那我也要說路邊蟑螂是我的，誰踩到它我就告毀損」。

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