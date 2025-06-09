考察左營社宅與道路工程 李柏毅:加快進度避免民怨

立委李柏毅邀集中央與地方官員，會勘左營道路與社宅等工程進度。（李柏毅團隊提供）

2025/06/09 20:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委李柏毅今邀內政部與高市府官員共同考察左營建設，了解各工程現況，他強調中央與地方雖遭逢預算刪減壓力、但建設不能停，尤其部分區域建設較密集，應加強溝通、加快腳步，避免民怨。

今參與考察官員包括國土署副署長徐燕興、內政部政務次長董建宏、住都中心董事長花敬群，及高市副秘書長王啟川、工務局長楊欽富等，前往左營區會勘社宅、道路等諸多重要工程。

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針對新莊一路整體環境改善，李柏毅指出該路段長期存在人行道不便、排水系統不佳、機車道狹窄等問題，已多次帶領中央與市府現場會勘，去年成功爭取4000萬元人行道改善經費，另獲國土署加碼補助900萬元。

他提醒各單位，在預算遭大幅刪減情況下，更應加快工程進度，一併解決人行道、側溝排水與路型調整等問題，避免未來計畫生變。

社宅部分，李柏毅提到左營區合群里正同時進行海景安居ABC、海富安居共4棟社宅，另還有文化局環境造景、緯六路拓寬、新台17等工程，密集工程造成地方居民生活不便，有里長和民眾陸續向他反映。今天特別邀請住都中心、市府工務單位與里長、居民面對面溝通，盼兼顧地方生活需求與居住正義，讓公共建設不致成為民怨來源。

此外，對於即將開闢的新台17線車道與合群新城大樓進出動線的安全疑慮，他認為合群新城社區居民進出將面對高速車流，確有安全風險，建議相關單位針對規劃中的5處出入口進行安全性檢討，提出具體改善方案，確保居民通行安全。

李柏毅也感謝中央及地方各單位出席配合，強調這次考察有助於深化政策溝通與行政協調，將持續督促各項建設如期推動，提升民眾居住與交通品質。

李柏毅提醒中央與高市府官員，針對左營建設務必多跟地方溝通、同時加快進度。（高市府提供）

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