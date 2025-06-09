熱低壓明生成！外圍雲系影響時間曝 是否成颱「看週五前」

降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/06/09 18:50

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣南方海面有低壓系統發展，中央氣象署指出，目前位於南海的一處低氣壓預計在明天可增強為熱帶性低氣壓，但後續是否發展為今年首個颱風還有待觀察，目前預估此一熱帶系統將持續往東靠近海南島，台灣週四、週五受其外圍雲系影響，南部、東南部地區及其他山區可能有大雨出現。

中央氣象署預報員張承傳說明，台灣近期持續受到太平洋高壓影響，南方則有低壓系統發展，其中菲律賓東方海面的低壓系統發展條件不佳，預計緩慢北上後，在呂宋島至台灣之間的海面處消散。

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位於南海的另一處低氣壓則預估在明日發展為熱帶性低氣壓，後續將沿著太平洋高壓邊緣往東、向海南島移動，預計週六後進入中國陸地區域，並於週日消散，此前能否發展為颱風，則視垂直風切是否變小而定，且若週五仍未成颱，後續也不太可能繼續增強。

此外，張承傳指出，明天台灣周邊出偏東南風至偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，僅南部地區、山區等需注意午後雷陣雨，週三東部地區越晚雨勢越明顯，午後雷陣雨範圍也會擴大至中南部地區。

張承傳說，目前位於南海的熱帶系統外圍雲系預計在週四至週六期間影響台灣，其中又以週四、週五的雨勢較為明顯，花東、中南部地區可能有短暫陣雨或雷雨，且南部、東南部地區及山區可能有大雨發生，其他地區維持以午後雷陣雨為主的天氣型態，但雨量較今明兩天更大。

週六後隨著熱帶系統遠離，台灣周邊風向轉為偏西南風，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，花東雨勢則較局部，其他地區有午後雷陣雨。

氣溫方面，明後2天西半部地區高溫普遍可達32至35度，東半部約32至33度，另雙北、中南部地區有機會出現局部36度或以上的高溫，週四受到熱帶系統外圍雲系及降雨影響，中南部地區白天氣溫稍下降至33至34度，北部地區氣溫仍可達到35度。

高溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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