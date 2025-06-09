小巨人不向命運低頭！高師大蔡奕琳獲總統教育獎

先天軟骨發育不全的高師大美術系碩士生蔡奕琳（右）榮獲今年總統教育獎，校長王政彥頒發表揚狀。（高師大提供）

2025/06/09 18:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立高雄師範大學美術系碩士生蔡奕琳，因先天罹患軟骨發育不全症，導致身高僅130公分、脊椎側彎，但她努力克服身體缺陷，成為台灣史上第一位帕拉羽球選手，更於2024年晉級巴黎帕運，不向命運低頭的個性，獲得2025年總統教育獎殊榮。

蔡奕琳自小在單親家庭中長大，家庭變故使她變得獨立，因先天罹患軟骨發育不全症，導致身體矮小、並有0型腿、扁平足、脊椎側彎及內彎，但這些並沒有阻擋她追求夢想的步伐，反而成為她生命中最珍貴的動力。

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蔡奕琳雖是科班出身的美術生，但於2019年接觸羽球而成為帕拉羽球國手，在短短4個月中便在中國帕拉羽球公開賽中勇奪混雙金牌，2024年更拿下巴黎帕運門票，成為台灣史上第一位帕拉羽球SH6級女單選手。

蔡奕琳說，高強度訓練會不停的壓迫她的身體及尾椎，所以每次的訓練都帶給身體造成難以想像的疼痛與傷害，但她勇敢突破身體的限制，藉由練習羽球讓自己有自信走出舒適環境，希望以克服困境、永不放棄的精神及鬥志帶給罕見疾病身障的病友，告訴他們「只要努力，有些事情可能本來很難，但真的要去做了才知道。」

高師大校長校長王政彥及多位師長，今日特別頒發表揚狀及禮品，以表彰其克服困難堅韌不拔的傑出表現。王政彥表示，從與蔡奕琳同學的親切交談及具體事蹟中，強烈感受到她的不屈不撓與衝破困境的精神令人敬佩，相信她這樣的精神與態度，除了感動了教育部評審委員外，更給予她高度的肯定與讚賞，讓她能在眾多角逐者中出類拔萃脫穎而出，不僅實至名歸，也是高師大之光，期望給社會帶來滿滿的正能量。

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