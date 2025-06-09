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    智能防災溫網室加持 宜蘭壯圍哈密瓜產量增4成

    宜蘭壯圍主推「曜王哈密瓜」，象徵蘭陽溪之星，有著卓越果形與濃郁口感。（記者王峻祺攝）

    宜蘭壯圍主推「曜王哈密瓜」，象徵蘭陽溪之星，有著卓越果形與濃郁口感。（記者王峻祺攝）

    2025/06/09 18:06

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉有「哈密瓜故鄉」美譽，瓜類品種多樣，瓜農採用棚架式立體栽培，讓瓜果香甜可口，今年日照充足加上農業部引入智能防災溫網室加持，整體產量較去年增加4成，其中更主推「曜王哈密瓜」，象徵蘭陽溪之星，產量有10萬台斤，卓越果形與濃郁口感，每斤上看120元。

    壯圍哈密瓜產期往年都是在端午前，今年因為閏月關係，產季延至6月10日開始採收，產期則會到6月底，主要栽培「新世紀」、「卡密拉」、「蒂特蜜」、「阿露斯」等高品質品種，甜度可達17度，脆甜多汁的口感，都被稱作「瓜中之王」。今年受惠天氣良好、日照充足，產量比往年成長3至4成。

    價格也視品種大小及外觀，每斤約80元至120元，往年主力產品新世紀哈密瓜每斤約100元上下，近年成功栽種出的新品種「佩洛斯」，則是卡蜜拉的延續，命名為「曜王」，象徵蘭陽溪河床上黑色砂質間點點的星曜，種植面積僅2公頃，但產值有10萬斤，重量最大可到4.5斤，口感風味相當獨特。

    農業部為穩定瓜農種植品質，輔導興設結構加強型溫網室設施，提升防災生產效能，進而提升收益及穩定市場供需，另透過溫網室環控及智能化功能的強化，降低農作物生產受氣候影響的風險。

    壯圍鄉農會理事長陳玉華說，「曜王」試種約2年，皮薄肉質細緻，口感風味激似甘蔗，適應生長環境也比新世紀與卡蜜拉都要強勢，耐儲存及運送，因此今年正式成為主打瓜種，未來將申請註冊，躍身蘭陽溪之星。

    壯圍鄉長沈清山說，14日將在新南村鎮安宮進行瓜果大行銷健走活動，全程3公里，從鎮安宮出發途經哈密瓜種植區，體驗農村魅力，完成健走者，將可獲得2顆香瓜與小布丁蛋糕；現場另有小農市集、醬瓜DIY體驗、吃西瓜趣味比賽等，優勝者可獲獎品。

    農業部引入智能防災溫網室，協助農友栽種哈密瓜。（農業部提供）

    農業部引入智能防災溫網室，協助農友栽種哈密瓜。（農業部提供）

    「曜王」皮薄肉質細緻，口感風味激似甘蔗。（記者王峻祺攝）

    「曜王」皮薄肉質細緻，口感風味激似甘蔗。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣壯圍鄉有「哈密瓜故鄉」美譽，瓜類品種多樣，現正值產季，公所攜手農會聯合行銷。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣壯圍鄉有「哈密瓜故鄉」美譽，瓜類品種多樣，現正值產季，公所攜手農會聯合行銷。（記者王峻祺攝）

    「曜王」象徵蘭陽溪河床上黑色砂質間點點的星曜，種植面積僅2公頃，但產值有10萬斤，重量最大可到4.5斤，口感風味相當獨特。（記者王峻祺攝）

    「曜王」象徵蘭陽溪河床上黑色砂質間點點的星曜，種植面積僅2公頃，但產值有10萬斤，重量最大可到4.5斤，口感風味相當獨特。（記者王峻祺攝）

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