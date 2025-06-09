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    桃市府活動報名連結多如牛毛 議員諷「科技市長、智發會淪口號」

    議員謝美英9日質詢指出，她接獲民眾投訴，每報名1個市府活動，就要填寫1次個資，不僅不便民，也增加個資外洩風險。（記者鄭淑婷攝）

    議員謝美英9日質詢指出，她接獲民眾投訴，每報名1個市府活動，就要填寫1次個資，不僅不便民，也增加個資外洩風險。（記者鄭淑婷攝）

    2025/06/09 19:36

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府各局處經常舉辦大小活動，但報名連結多如牛毛，議員謝美英今（9）日質詢指出，她接獲民眾投訴，每報名1個市府活動，就要填寫1次個資，不僅不便民，也增加個資外洩風險，科技市長、智慧城鄉發展委員會淪口號；智發會主委廖修武回應，市府正在推動市民卡作為市政系統的單一登入通道，將持續協調各單位加速統一平台的建置。

    謝美英指出，非常認同桃園跨局處推出多樣化活動讓民眾參與，但可惜的是，就像APP一樣，各吹各的調，以桃市府Line官方帳號為例，6月2日推播新屋米堡親子路跑、霄裡好風光遊程、小小市長出動、地方創生團隊出任務等免費活動，但每報名1個就必須到配合的活動網站或Google、Surveycake表單填寫個資，有媽媽反映，4個都填報就要加入2個網站會員、填寫2個表單，還因為要幫家人報名，填寫的個資可謂「海量」，但新屋米堡親子路跑、霄裡好風光遊程都是體育局的活動，卻跟不同平台合作報名程序。

    她指出，除了不定期的活動，其他常態性活動如圖書館各式活動，要透過Accupass平台，桃園市土地公文化館、桃園市立美術館、桃園育兒資源網等，則是透過自己官網，每參加1個單位活動就要留下1次個資，非常不便民，也增加個資外洩風險。

    謝美英指出 ，當初市民卡APP上路前，曾提出要整合所有資訊成單一平台，智發會前身是半個資訊科技局，應全面統整活動報名連結，創造桃園專屬的報名平台，並以最高規格資料防護，讓系統更加親民，不要讓民眾為了響應活動，不斷加入外部報名平台。

    廖修武表示，部分市府活動因委外辦理，報名系統由廠商自建，導致報名連結分散，市府正積極推動市民卡作為市政系統的單一登入通道，讓民眾僅需透過市民卡帳號，即可使用市府各項服務平台及報名各種市府活動，目前市民卡已有6個局處、共77項活動，透過市民卡機制整合報名，例如桃園市立圖書館活動已全面整合至市民卡系統，將持續協調各單位，加速統一平台的建置。

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