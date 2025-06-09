6家旅行社廢撤照 觀光署公布不得營業名單

暑假是旅遊旺季，交通部觀光署提醒民眾，要向合法旅行社購買旅遊產品。（資料照，記者蔡昀容攝）

2025/06/09 17:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕暑假旅遊旺季將至，交通部觀光署今（9日）公布1至5月旅行業營運狀況，6家廢止或撤銷旅行業執照、23家解散、2家勒令停業中，呼籲民眾勿向上述業者購買旅遊產品；另也點名台中市「藍天旅遊」，無照經營罰不怕，因此網路公布業者姓名、營業地址等資訊，並要求市政府優先列入拆招牌之列，呼籲民眾特別注意。

今年1至5月，6家旅行社經觀光署廢止或撤銷旅行業執照，分別是全球國際、松愛國際、諦陽、朝桂、新成長、台灣風獅旅行社。朝桂因為暫停營業1個月以上，但未依規定向觀光署報備；其他旅行社則被品保協會出會或強制執行解款，但未於限期內向觀光署補足保證金。

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23家旅行社經核准及主管機關副知解散，分別是犇發、來客喜、台光大國際、永迎、盼遊國際、猴思特、新南向、藍灣、鯨宇、晟源、福倉、秘樂、天鷹、易瀚國際、易凱、天南、澎式日常、香格里拉、怡安、龍慈、芊芊、朋來、東航。

其中晟源旅行社經票據交換所公告為拒絕往來戶。該公司1年內有3張支票因存款不足遭退票且未辦理清償註記，經票據交換所公告為拒絕往來戶。

18家自行申報及主管機關副知停業，分別是樺宇、福安、遠輪、經典、江山、小馬國際、信鋒、詠泰、百飛、光陽、享台灣、台灣國際、優質、運通國際、金興、台塑、遇見國際運通、二姐旅行社。上述業者得於停業期間申辦復業。

2家業者目前還在勒令停業期間。翔展旅行社因財務業務狀況異常、積欠旅客退費，財務顯有困難，無法履行契約責任，自3月31日起停止經營旅行業3個月。忘憂草國際旅行社因與債權人損害賠償案，雖經調解成立，仍有無法提供履約服務疑慮，5月5日起停止經營旅行業業務3個月。

另外，觀光署特別點名「藍天旅遊」，由於無旅行業執照，去年10月被勒令停業，並開罰10萬元，卻持續代客辦理簽證及護照，並招攬旅客今年1月赴越南富國島、義大利旅遊，今年4月再開罰50萬元，並請台中市府將業者排入優先拆除招牌之列。

觀光署表示，藍天旅遊違反發展觀光條例，並衍生多起消費爭議，嚴重損害旅客權益，影響旅遊市場商業秩序，情節重大，因此依法在觀光署官方網站公布業者姓名、違法經營地址及違規事項。

觀光署也呼籲，民眾找旅行社購買旅遊產品，要特別注意對方是否是合法旅行社，觀光署官網都有名單可查，以免衍生消費爭議，讓不肖之徒有機可乘。民眾出遊切記SMART五步驟，查詢確認Safty（景點警示及安全規定）、Money（交易安全）、Agency（旅行社）、Receipt及Contract（收據及合約）、Travel Itinerary&Insurance（行程及保險），保障自身權益。

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