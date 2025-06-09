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    國慶煙火在南投 「這地方」可能雀屏中選

    今年國慶煙火晚會將在南投舉行，每年舉辦燈會的南投縣會展中心與貓羅溪高灘地，可能雀屏中選。（南投縣政府提供）

    今年國慶煙火晚會將在南投舉行，每年舉辦燈會的南投縣會展中心與貓羅溪高灘地，可能雀屏中選。（南投縣政府提供）

    2025/06/09 17:59

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長許淑華日前宣布今年國慶煙火晚會將在南投舉行，並希望結合南投國際茶業博覽會一起舉辦。惟據了解，經評估茶博會舉辦地點中興新村會場，恐無法容納來自全國各地觀眾，縣府正審慎研議舉辦地點，其中每年舉辦南投燈會的南投縣會展中心與貓羅溪高灘地，最有可能雀屏中選，但目前尚未敲定。

    今年國慶煙火晚會確定在南投縣舉行，由於南投每年也在國慶日前後舉辦茶業博覽會，縣長許淑華希望國慶煙火晚會結合茶博會聯合舉辦，進一步帶動南投茶博的知名度與吸客力。

    惟據了解，茶博會舉辦地點中興新村中興會堂正封閉整修，許多展售攤位將移至中興大操場及鄰近道路，經評估茶博會場恐無法容納國慶煙火晚會活動可能湧進的20、30萬人潮，正另覓合適地點。

    縣府祕書長洪瑞智表示，日月潭原本被認為是舉辦國慶煙火晚會選項之一，但因距南投茶博會太遠，無法達到結合茶博會的功能與效益，每年舉辦南投燈會的南投縣會展中心與貓羅溪高灘地，則因距中興新村不遠，且也有施放煙火經驗，是最有可能的選項，但目前還在審慎評估研議，尚未敲定舉辦地點。

    今年國慶煙火晚會將在南投舉行，縣府希望結合南投世界茶業博覽會聯合舉辦，此為茶博會千人茶會。（南投縣政府提供）

    今年國慶煙火晚會將在南投舉行，縣府希望結合南投世界茶業博覽會聯合舉辦，此為茶博會千人茶會。（南投縣政府提供）

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