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    嘉市北棟大樓新建統包工程決標 2026年底前開工

    嘉義市南棟大樓2005年啟用，北棟大樓延宕20年未興建，目前作為綠地、停車場使用。（記者王善嬿攝）

    嘉義市南棟大樓2005年啟用，北棟大樓延宕20年未興建，目前作為綠地、停車場使用。（記者王善嬿攝）

    2025/06/09 17:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市市政中心北棟大樓延宕20年未興建，嘉義市政府工務處以統包工程方式辦理，將南、北棟大樓以「市政園區」概念合併規劃，歷經多次招標流標，今公布好消息已於5月9日決標，預計2026年底之前開工，2030年底完工。

    市府工務處辦理「嘉義市市民中心（北棟大樓）新建統包工程」，5月9日決標，由永青營造公司領銜，結合佰鴻工業股份有限公司、誼昌空調工程有限公司，以及劉培森建築師事務所共同承攬，將導入「市民之森」設計理念，融合嘉義「木都」意象，強調綠建築、智慧建築與人本空間規劃。

    工務處表示，北棟大樓規劃為地下2層、地上13層的多功能辦公大樓，地上1至3樓可提供洽公、餐飲與購物等多元用途，4至13樓為市府14處聯合辦公空間，地下停車場共提供625席汽車、517席機車車位，並將與南棟大樓地下停車場連結。

    工務處表示，北棟大樓完工後，將與南棟大樓合為完整市政園區，不僅提升市政服務效能，也為市民打造結合洽公、休憩、公益與商業的新生活核心。

    嘉義市政府工務處今公布北棟大樓統包工程決標好消息。圖為示意模擬圖。（嘉義市政府提供）

    嘉義市政府工務處今公布北棟大樓統包工程決標好消息。圖為示意模擬圖。（嘉義市政府提供）

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