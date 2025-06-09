南市台江建庄200年「開江紀」受好評 黃偉哲：將續辦

2023年舉辦的「開江紀」裝置藝術展，頗受好評，圖為位於南市四草海堤的《吾海吾江》漂流木裝置藝術，展出後爆紅。（圖為台江國家公園提供）

2025/06/09 17:27

〔記者蔡文居／台南報導〕為慶祝台南市安南區台江建庄200年，台南市文化局於2023年舉辦「開江紀」裝置藝術展，頗受好評。其中，位於四草海堤，由藝術家范志明創作的《吾海吾江》漂流木裝置藝術，展出後爆紅，吸引不少民眾前往拍照打卡。台南市長黃偉哲今天表示，「開江紀」可朝續辦方向進行，每3年1次，但要避開同樣3年1次的香客年，市府會盡快成立籌備小組。

市議員黃麗招今天總質詢表示，台江是台南歷史的起點之一，2023年在台江建庄200年之時，市府在當地辦理一場盛大的「開江紀」，引起地方極大迴響，建議市府借鏡日本每3年在瀨戶內辦理藝術季及每年在尾張津島辦理天王祭雙案例活動，讓開江紀不要曇花一現。

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黃偉哲表示，「開江紀」為在地極具特色的文化活動，不僅展現台江的歷史脈絡與人文精神，也成功凝聚社區參與、促進文化觀光效益。未來市府將持續支持相關推動工作，並已責成文化局及籌辦小組研議後續辦理方向，預計以3年1次、錯開香科年舉辦的方式進行中長期規劃，讓活動延續其深遠意義與在地價值。

文化局長黃雅玲進一步說明，文化局對於延續「開江紀」已展開初步規劃作業，並於明年度預算中編列相關經費，目前已啟動局處內部討論，朝明年順利辦理為目標積極準備中。

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