蘭陽技術學院改辦案遭否決 董事會：辦理公益立場不會改變

高教工會控董事會涉圖謀17億校產，教育部今召開私校諮詢會，否決改辦案，教育部表示將據此辦理該法人解散清算事宜。（資料照）

2025/06/09 17:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘭陽技術學院退場後，董事會向教育部申請改辦「社會福利基金會」，但被指控涉嫌圖謀17億元校產。教育部今天召開私校諮詢會，最終否決改辦案，後續辦法人解散清算事宜。對此，董事會回應，辦理公益立場不會改變。

蘭陽技術學院董事會回應，尊重教育部，董事會待收到正式公文後，再統一對外說明，但重申辦理公益立場，不會改變。

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教育部今日表示，依私立學校法第71條規定，今日召開私立學校諮詢會，委員經充分討論並投票，建議教育部不同意蘭陽法人提出的改辦案，據此，教育部後續將依「私立學校法」第72條規定，辦理蘭陽技院法人解散清算事宜。

高教工會組織部主任林柏儀日前質疑，該校惡性退場並非是財務問題，而是為規避退場校產歸公機制，校產是創辦人林才添等人捐贈創設、師生共同努力、政府補助所累積而成，董事會卻視其形同自家私產，提出改辦「社會福利基金會」荒謬提案，涉圖謀17億元校產，該校董事長劉石純及董事陳正勳已遭法院宣判與因案停職的宜蘭縣長林姿妙共犯貪污圖利罪，並不適合改辦公益事業。

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