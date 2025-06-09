民眾拾獲空飄儀器殘骸 空軍證實軍方用品可直接丟棄

民眾在石泉國小對面停車場草地上，拾獲不明儀器，旁邊還有已破氣球。（民眾提供）

2025/06/09 17:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖民眾今（9）日下午，在石泉國小對面停車場草地，拾獲1個小型電子儀器，旁邊還有已破洩氣的氣球，懷疑是軍方物品，更擔憂是中國施放的「間諜氣球」，因此向媒體求助，根據記者查證結果，空軍證實為軍方用品，後方有印製「空軍氣象聯隊、拾獲者可直接丟棄」，也可通知空軍派員取回。

據了解，民眾拾獲的是一種懸掛在氣球下的小型儀器，用來測量大氣中的溫度、壓力、濕度和風速等參數。是一個小型的可拋棄儀器包，掛在充氫氣或氦氣的氣球下，測量的數據會通過無線電發送到地面接收站，也就是俗稱探空氣球。

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拾獲民眾是今日下午2時，在石泉國小大門口對面停車場草地跟氣球一起發現，氣球已經破裂。

根據儀器上面批號，空軍證實是軍方用品，但掉落後，就是一般垃圾不能再用了，沒有回收利用的價值，所以背後都有貼上「空軍氣象聯隊、拾獲者可直接丟棄」等字樣，但民眾若有疑慮，也可通知空軍派員取回銷毀。

根據空軍說法，氣象聯隊每日會施放2顆探空氣球升空，12小時放1次，全天候監控空中氣象資料，以利於掌控飛機適航狀況，具有民航及軍事重要參考資料，但升空氣球到了20000呎高空，風向由西向東，應該都會在澎湖到嘉義間的海上發現，此次不知何故竟出現在石泉國小對面停車場草地上。

根據儀器型號及編號，空軍馬基隊證實為軍方的探空氣球。（民眾提供）

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