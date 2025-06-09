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    嘉市天文協會「夏至無影腳」活動 號召民眾6/21立竿拍照

    嘉義市天文協會發起「夏至無影腳」活動，號召學校機關單位、民眾拍攝夏至立竿照片，認識天文科學。（嘉義市天文協會提供）

    嘉義市天文協會發起「夏至無影腳」活動，號召學校機關單位、民眾拍攝夏至立竿照片，認識天文科學。（嘉義市天文協會提供）

    2025/06/09 17:11

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕每年夏至因太陽直射北半球「最北界」北回歸線，正中午立竿影子最短、甚至「立竿不見影」，嘉義市天文協會發起第二屆「夏至無影腳」活動，號召民眾夏至拍攝中午「立竿不見影」照片，上傳指定網址，實際體驗「看不見的影子」，增進科學知識，需事先報名，6月15日截止。

    嘉義市蘭潭國小校長兼天文協會理事長邱榮輝說，地球繞著太陽運行公轉，會影響太陽直射角度，每年夏至，太陽直射北回歸線，透過立竿見影法可觀察太陽射入角度，從中感受四季變化；去年嘉市天文協會與葡萄牙等國家，一同發起「夏至無影腳」活動，透過位於北回歸線附近不同國家及全台不同縣市民眾上傳的夏至立竿照片，從影子長、短變化，探究地球公轉與太陽直射角度的天文與科學知識。

    邱榮輝說，有興趣民眾都能免費參加，需6月15日之前上網填寫聯絡資料報名，報名之後，上傳6月20、21、22日的中午11點40至12點20分之間所拍的3張豎立直立物體的照片，天文協會在活動後將彙整資料，登錄於Google Map，民眾可到指定網址瀏覽，活動詳洽「嘉義市天文協會」臉書粉專。

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