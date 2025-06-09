苗縣人本交通深耕計畫成果發表 全力打造友善通行環境

苗栗縣政府舉辦人本交通深耕計畫成果發表，全力打造友善通行環境。（記者張勳騰攝）

2025/06/09 17:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府近年來營造友善、安全的通行環境，獲中央補助近10億元推動道路修繕建設，更積極推動「人本交通」理念，辦理行人友善環境營造，今（9）日舉辦苗栗縣人本交通深耕計畫成果發表；苗栗縣長鍾東錦指出，將持續穩健推動相關軟硬體建設，續寫苗栗人本交通新篇章，營造具有人文溫度與安全便利的都市街道景觀。

今日成果發表於苗縣府大廳登場，由鍾東錦、國土署中工分署副分署長黃永興、多位縣議員等人「翻開人本寶典」，象徵開啟苗栗人本交通新篇章，共同打造友善通行環境。

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苗縣府交通工務處長古明弘在成果發表會中說明，縣府獲得內政部國土管理署加上自籌財源以約10.66億元執行「漫步苗北雙城城市慢行綠網建置計畫」，交通工務處長古明弘透過簡報報告進度，目前第一期計畫已順利完成頭份市中央路的整體改善，並榮獲2020年「馬路好行計畫」特優獎，成果有目共睹。第二期及後續計畫包括竹南環市路及周邊道路改善規畫，完工後將串聯起頭份、竹南雙城的綠色慢行網絡，同時融入「以人為本」的街道設計理念，打造安全便利的都市街道景觀。

會中，鍾東錦頒發獎座、獎金表揚苗栗人本交通自媒體競賽影音組、圖文組前三名、佳作獲獎者；影音組第一名為温翊筑、鄭順遠；第二名為楊喬雯、高雅君、李金明、潘民振；第三名為李兆祥；圖文組第一名為潘畇如、第二名為潘俊希、第三名為張朝詒。

鍾東錦表示，漫步苗北雙城城市慢行綠網建置計畫在中央路及竹南外環道施工過程中並不容易，除路面的交通規畫，還有地下管線的整理，有此經驗後第二期推動過程中順利許多，保證完工後定讓鄉親滿意，讓大家不管是走路散步或是騎腳踏車都能快樂、安全。

針對70歲以上的長輩換駕照，鍾東錦認為應交給保險公司負責陪同去醫院檢查評估，進而決定保費高低，尤其開車的長輩一定要保意外險，保護自己及可能不小心被傷害到的人。

苗栗縣政府舉辦人本交通深耕計畫成果發表會，會中由縣長鍾東錦（左3）表揚苗栗人本交通自媒體競賽影音組、圖文組前三名。（記者張勳騰攝）

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