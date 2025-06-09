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    埔里市區3道路陸續刨除 最大國小周邊將有綠白相間人行穿越道

    南光國小周邊人行道也將改善。（埔里鎮公所提供）

    南光國小周邊人行道也將改善。（埔里鎮公所提供）

    2025/06/09 17:06

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮市區南興街、中華路及樹人三街部分路段本月起陸續展開刨除改善工程，並一併改善排水溝，會有部分店家或住戶受影響，鎮長廖志城親自說明期程和內容，而開學前會將最大的南光國小周邊斑馬線改為綠白相間人行穿越道，提高學童行的安全。

    埔里鎮市區有些道路路況受到民眾批評，行人安全也備受考驗，埔里鎮公所向內政部國土管理署爭取補助800萬元，公所再自籌125萬元，共以925萬元進行市區道路改善。

    埔里鎮長廖志城指出，本月份起陸續展開道路改善工程，針對南興街（隆生路至中正路）、中華路（忠孝一路至北環路）及樹人三街進行改善工程，範圍涵蓋東門、枇杷、杷城、泰安等4里，合計路面AC刨鋪公尺，鄰近南光國小、宏仁國中的南興街、中華路工程，一併改善兩側排水溝，危險路口標線改善4處，並新增標線型人行道。

    廖志城說，友善行人環境也是改善重點之一，大城路大成國中路段已增設標線型人行道，師生人數達1200人的南光國小，是縣內最大國小，在南興街、中華路鄰近學校路段也將劃設標線型綠色相間的行人穿越道。

    3項道路工程工期訂90個日曆天，為避免影響沿線商家、住戶及學校開學後的周邊交通，盼趕在8月底完工，鎮長廖志城也要求包商在施工前10天會同里長公告宣導，能提前移置車輛等設施，儘量減少對民眾日常生活的影響。

    大成國中等附近的綠白相間標線型人行穿越道。（埔里鎮公所提供）

    大成國中等附近的綠白相間標線型人行穿越道。（埔里鎮公所提供）

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