打造「山林旅遊入口站」 江啟臣盼中央加速改善東勢林業文化園區

立法院副院長江啟臣邀請農業部、文化部等會勘，爭取東勢林業文化園區南區改善經費。（江啟臣提供）

2025/06/09 16:49

〔記者歐素美／台中報導〕東勢林業文化園區的北區斥資5.43億元進行修繕，預計明年底可完工，但南區仍停留在紙上作業，立法院副院長江啟臣今天邀請農業部、文化部等單位會勘，希望中央能儘快動工改善。

農業部次長杜文珍指出，南區改善計畫預估需3.2億經費，農業部林業及自然保育署將編列1.92億，另爭取文化部補助1.28億，目前已向文化部提送補助計畫；文化部文化資產局長陳濟民則表示，原則上將優先處理，但經費龐大，預算須分年編列。

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江啟臣表示，東勢林業文化園區曾是60年代東亞地區最大的製材廠「台灣大雪山林業股份有限公司」，也於2019年登錄為「台中市文化景觀」，不僅見證大雪山地區林業發展過程，更是台中山城歷史發展的縮影，台灣現有東勢、羅東、阿里山與林田山4座林業文化園區，東勢林業文化園區是中台灣唯一以林業文化為主題的園區，具有高度歷史價值與文化資源。

東勢林業文化園區佔地約17.36公頃，現以產業型「木作育成中心」為發展定位。江啟臣表示，當年因火災意外，導致遺跡遭燒毀，他特別爭取經費，採「分區修繕、分區招商」進行。其中，北區部分共分兩期計畫推動，共爭取約5.43億經費修繕，預計明年底即可達到階段性成果，希望透過招商與活動辦理，吸引民眾造訪參觀。

但南區改善計畫仍然停留在紙上談兵，江啟臣要求相關單位應該加快進度，強調東勢林業文化園區從2016年展開促參招商，公開招標又3度流標，如今已經9年過去，實在等太久了。儘管林務局、林保署近期已投入資源修繕，並將文資調查、保存，也舉辦相關展覽與課程，但仍希望園區整體能盡快修繕完成，用全新風貌展現在民眾面前。

江啟臣表示，山城地區山林資源豐富，東勢是前往大雪山或八仙山的重要節點，盼打造成為「山林旅遊入口站」，未來旅客除了前往兩處森林遊樂區外，也可以到東勢林業文化園區旅遊休憩。

東勢林業文化園區佔地約17.36 公頃，現以產業型「木作育成中心」為發展定位。（江啟臣提供）

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