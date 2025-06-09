議員稱中市府可重提「捷運大環線」 盧秀燕：要回去研究看看

多位民進黨議員提出捷運大環線，來串連台中4個蛋。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/09 16:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中大巨蛋設於水湳經貿園區創研一用地，但是水湳經貿園區四週道路狹小，因此交通問題引發討論，議員林祈烽、施志昌、楊典忠與鄭功進表示，市府應正視水湳未來面對的巨大交通與公共運輸壓力，並重提「捷運大環線」構想，此案是在前市長胡志強時代所提，盼將高鐵台中站、四顆蛋計畫、洲際棒球場有效串聯，解決未來人潮與車流壅塞問題。

市長盧秀燕表示，當初胡志強市長任內可能有人有這個想法，市府要回去研究看看，盡力加強捷運串聯，如同外國捷運是逐條逐漸發展，市府也會參考台北捷運新北投支線模式，用以連接台中大巨蛋。

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議員林祈烽表示，水湳經貿園區也是之前的大宅門特區，當初規劃以人行、電動車及大眾運輸為主，導致道路都十分狹窄，連停車場規劃都沒有，市府當時要為打造世界級低碳示範區，因此限制燃油汽機車進入，當時引發機車族反彈。

林祈烽指出，大巨蛋預定地周邊有中央球場、逢甲大學、中國醫藥大學水湳校本部、台中流行影音中心、還有台中綠美圖及台中國際會展中心，但當地道路狹窄未來交通疏導是大問題。

林祈烽指出，較靠近台中大巨蛋捷運綠線文華高中站、文心櫻花站，距離場館皆逾1.5公里，而機場捷運（橘線）仍正在等行政院審議核定，一旦台中大巨蛋2030年前完工，如何能因應龐大的人潮車潮？市長盧秀燕所稱的「地下輸送帶」是否真能有效銜接運輸節點？

林祈烽提出，此一「捷運大環線」，自高鐵台中站起，經南屯、朝馬、逢甲、水湳、大巨蛋、洲際棒球場，直至潭子站，環狀串接捷運藍線與橘線，當時此方案未送交通部審查，今時不同往日，若市府重新納入整體路網檢討，將有助打造完整捷運骨幹，滿足未來市長盧秀燕「四顆蛋計畫（台中巨蛋－雙蛋場館、童書之森－未來之卵、台中大巨蛋）」與水湳園區的公共運輸需求，讓台中真正成為宜居宜業的國際大城。

對於「捷運大環線」，市長盧秀燕表示，可以研究看看。（記者蘇金鳳攝）

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