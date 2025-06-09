板橋大觀國小PU跑道磨損 平均每天10學生跌倒受傷

新北市板橋區大觀國小的操場跑道破損嚴重、摩擦力降低，平均一天有10名學童跌倒受傷。（記者賴筱桐攝）

2025/06/09 16:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區大觀國小運動場已15年沒有修繕，目前壓克力漆老化磨損，PU跑道磨耗殆盡，幾乎失去防滑功能，平均每天有10名學生在操場跌倒受傷。立委葉元之、黃國昌今天共同爭取中央經費改善學校設施，體育署、國教署表示，今年預算已經用罄，須等9月再由新北市政府協助學校提報申請。

立委葉元之、黃國昌今天隨立法院教育及文化委員會考察新北市板橋區埔墘、後埔及大觀國小。葉元之表示，埔墘國小禮堂有漏水問題，國教署同意防水設施專案處理；後埔國小廁所老舊狹小、臭味瀰漫，中央允諾補助先期設計規畫費用；大觀國小球場、操場跑道損壞嚴重，排水溝結構崩塌，體育署核定100萬元，先改善中央球場，跑道和排水設施整修所需經費較高，今年預算已經用完，要等9月之後再提報計畫，向國教署爭取經費補助。

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大觀國小總務主任賴皓韋指出，學校運動場曾在2010年獲經費補助整修，如今使用近15年，操場壓克力漆老化磨損，PU跑道磨耗嚴重、露出混凝土層，部分水溝體結構崩塌，無法應付瞬間強降雨的排水。據統計，操場受傷人數自2020年至2023年從500人次倍增到1000人次，主因是跑道顆粒磨損、摩擦力降低及水溝蓋破損，導致學生跌倒受傷，估計操場全面整修所需經費約2042萬元。

體育署長鄭世忠表示，大觀國小運動場整修2023年曾提報計畫，當時因使用年限未達15年，且中央綜合全國22個縣市的需求評估，排定優先順序，針對跑道隆起或地層下陷嚴重的學校優先給予補助，由於今年預算已用罄，建議已核定的100萬元經費先改善中央球場，至於操場翻新9月起轉由國教署負責，再請新北市府協助學校提報計畫。

黃國昌說，大觀國小與大觀國中僅一牆之隔，設施卻有天壤之別，操場彷彿是兩個世界，大觀國小的跑道曾讓多名學童跌倒受傷，令人難過；針對如廁環境，孩子因為廁所髒而不敢上，要忍著憋回家，這件事情太誇張，學校廁所乾淨與否是教育品質的一環，攸關健康與人性尊嚴，政府應給予更多資源協助改善。

新北市板橋區大觀國小的球場地面斑駁不堪。（記者賴筱桐攝）

立委葉元之（右1）、黃國昌（右2）要求體育署、國教署改善校園運動環境。（記者賴筱桐攝）

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