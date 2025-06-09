625萬件舊衣堆成山！ 彰化首辦改造課開放就秒殺

各地公所委由廠商設置舊衣回收桶，讓民眾有地方可處理舊衣無處放的問題，避免當成垃圾直接丟進垃圾桶。（記者張聰秋攝）

2025/06/09 16:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣1年舊衣回收總量約5000公噸，若以每件衣服平均800公克計算，相當於625萬件舊衣，數量驚人，足可堆成1座「衣服山」。為了讓舊衣延續生命、循環再利用，環保局今年首度開辦舊衣改造課程，沒想到民眾反應踴躍，首場60個名額一開放就被秒殺，不少人來不及報名，只能在臉書留言敲碗，「下一場在哪裡？」、「期待和美場」、「許願員林！」

這場免費課程將於6月19日上午9點半至11點半在北斗鎮公所禮堂舉行，由專業老師教大家如何利用舊衣布料製作耐用的束口袋，實現資源循環、零廢棄。環保局原訂今年只試辦3場，目前尚有2場未公布時間與地點，呼籲民眾再等一下，一敲定就會在官方粉專「環保in彰化」公布。

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根據統計，彰化縣1年舊衣回收量高達5000公噸，換算約625萬件舊衣，大多透過17個鄉鎮市公所設置的1200個回收桶回收，單桶收取權利金約50至200元不等。雖然利潤不高，但有效避免舊衣變成垃圾，長期下來環保效益驚人。

目前舊衣流向多元，有的會再利用穿著、有的改造重生，還有的降級當抹布，最終才送進綠能廠轉為固體再生燃料（SRF）。

環保局強調，只要多一點創意，舊衣也能翻身，變成實用好物！開辦改造課程主要提醒民眾過時不穿或穿不下的衣服，其實不一定要急著丟進回收桶，先DIY動手改造，讓衣服不僅能穿在身上，也可以變成包包、袋子，使用周期更長。

彰化縣各地公所放置舊衣回收桶高達1200個，回收總量驚人，尤其逢年過節民眾大掃除時，舊衣回收桶總是滿溢而出，愈疊愈高。（圖由民眾提供）

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