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    沉寂2年再現蹤！ 竹圍漁港北堤沙灘2對小燕鷗繁殖下蛋

    沉寂2年，今年5月陸續有2對小燕鷗現蹤竹圍漁港北堤繁殖下蛋。（桃園市野鳥學會提供）

    沉寂2年，今年5月陸續有2對小燕鷗現蹤竹圍漁港北堤繁殖下蛋。（桃園市野鳥學會提供）

    2025/06/09 16:44

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園竹圍漁港北堤曾是2級保育類夏候鳥小燕鷗在北台灣最大的繁殖地，近2年因遊蕩犬干擾與棲地環境變遷，讓小燕鷗轉往附近沙灘繁殖，今年5月陸續有2對小燕鷗現蹤竹圍漁港北堤繁殖下蛋，桃園市野鳥學會表示，相關單位會勘後已加強入口處封鎖，除了野鳥學會列冊調查巡守義工，一律不准人車進入，希望保護小燕鷗不被打擾。

    野鳥學會表示，小燕鷗從竹圍漁港北堤轉往觀音大潭電廠附近沙灘繁殖，不料，沙地受風沙影響，巢位時常被掩埋，成為小燕鷗繁殖路上的一大挑戰，竹圍漁港北堤相對穩定的礫石地形，其實才是較適合的棲息地，雖然連續2年都不見小燕鷗蹤影，仍持續與市府協商並守護這塊棲地，義工5月開始巡守並拉起封鎖線。

    野鳥學會表示，這塊棲地本屬市府管制未開放的海堤區域，但釣客、遊客、機車甚至汽車直接開上保育區的人為騷擾從沒停過，義工們沒有公權力，多次勸導但成效不佳，導致小燕鷗數次凌空飛過，始終不敢停棲就離開。

    野鳥學會表示，所幸生命會找到出路，5月底陸續有2對小燕鷗繁殖下蛋，野鳥學會倡議市府恪遵管制區人車禁止進入的規範，6月初在農業局、環保局、海巡署及中油共同會勘後，加強入口處的封鎖，除了野鳥學會列冊調查巡守的義工，一律不准人車進入。

    野鳥學會理事長劉義仁表示，截至6月4日，觀音地區共有264隻小燕鷗、139處巢位，而竹圍已觀測到2巢，且小燕鷗習性常有「第2次繁殖」，讓竹圍成為關鍵保育熱區。

    劉義仁強調，志工每日在烈日下巡守3至4小時，保育工作相當辛勞，盼民眾體諒並配合不進入保育區，共同為下一代保留珍貴自然生態景觀。

    沉寂2年，今年5月陸續有2對小燕鷗現蹤竹圍漁港北堤繁殖下蛋。（桃園市野鳥學會提供）

    沉寂2年，今年5月陸續有2對小燕鷗現蹤竹圍漁港北堤繁殖下蛋。（桃園市野鳥學會提供）

    沉寂2年，今年5月陸續有2對小燕鷗現蹤竹圍漁港北堤繁殖下蛋。（桃園市野鳥學會提供）

    沉寂2年，今年5月陸續有2對小燕鷗現蹤竹圍漁港北堤繁殖下蛋。（桃園市野鳥學會提供）

    沉寂2年，今年5月陸續有2對小燕鷗現蹤竹圍漁港北堤繁殖下蛋。（桃園市野鳥學會提供）

    沉寂2年，今年5月陸續有2對小燕鷗現蹤竹圍漁港北堤繁殖下蛋。（桃園市野鳥學會提供）

    5月底陸續有2對小燕鷗在竹圍漁港北堤繁殖下蛋，桃園市野鳥學會倡議市府恪遵管制區人車禁止進入的規範，並加強入口處封鎖。（桃園市野鳥學會提供）

    5月底陸續有2對小燕鷗在竹圍漁港北堤繁殖下蛋，桃園市野鳥學會倡議市府恪遵管制區人車禁止進入的規範，並加強入口處封鎖。（桃園市野鳥學會提供）

    竹圍漁港北堤小燕鷗棲地本屬市府管制未開放的海堤區域，但人為騷擾從來沒停過，甚至常有汽車直接開上保育區。（桃園市野鳥學會提供）

    竹圍漁港北堤小燕鷗棲地本屬市府管制未開放的海堤區域，但人為騷擾從來沒停過，甚至常有汽車直接開上保育區。（桃園市野鳥學會提供）

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