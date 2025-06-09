等了12年！新北土城學府路61戶污水接管完成

後巷居民污水用橘色污水管銜接匯集，送到公共污水下水道處理。（新北市水利局提供）

2025/06/09 16:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區學府路一段229巷12號至20號與237巷9號至25號後巷地區，因受限於後巷地界未分割，無地界依據可自拆違建提供施工空間，導致長達12年未進行污水接管，巷弄居民為惡臭所苦。市府水利局協調住戶共識及施工同意書，破除地界框架，終達成一樓住戶自拆違建並為當地61戶居民完成污水接管。

市府水利局長宋德仁表示，污水接管工程中，請住戶配合拆除自家後巷違建最為困難，不僅要花時間與金錢，也會影響日常生活，且都市土地寸土寸金，大家希望拆愈少愈好。根據規定，確認地界線後，每戶必須依地界線向內退縮75公分，提供污水管線施工空間，才可進行污水接管。

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宋德仁指出，由於該地區土地未分割，住戶對於退拆依據認知不同，範圍也意見不一，因此施工團隊提出以每戶合法建築中心線作為統一拆除基準，經過多次協調，終於取得共識與施工同意書，今年4月順利完成拆除，5月中旬完成污水接管。

當地住戶陳先生表示，「污水接管一勞永逸」，過去後巷門戶緊閉，現在的後巷變得明亮又乾淨，惡臭也消散不見，不用再面對抽水肥的問題，感謝市府協調取得共識，解決違建拆除範圍問題。

該處後巷違建退縮後完成污水用戶接管，後巷重見光明外，也可以讓人行走。（新北市水利局提供）

歷經14次現場會勘及說明，最終住戶達成共識完成後巷拆除作業。（新北市水利局提供）

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