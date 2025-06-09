蘭陽技術學院董事會遭控圖謀17億校產 私校諮詢會否決改辦案、後續辦法人解散

高教工會控董事會涉圖謀17億校產，教育部今召開私校諮詢會，否決改辦案，教育部表示將據此辦理該法人解散清算事宜。（資料照）

2025/06/09 16:33

〔記者林曉雲／台北報導〕蘭陽技術學院退場近3年，高教工會指控，該校董事長劉石純、董事陳正勳等人，向教育部提出申請改辦為「社會福利基金會」，涉嫌圖謀17億元校產。教育部今（9）日表示，依私立學校法第71條規定，今日召開私立學校諮詢會，委員經充分討論並投票，建議教育部不同意蘭陽法人提出的改辦案，據此，教育部後續將依「私立學校法」第72條規定，辦理蘭陽技院法人解散清算事宜。

高教工會組織部主任林柏儀日前質疑，該校惡性退場並非是財務問題，而是為規避退場校產歸公機制，校產是創辦人林才添等人捐贈創設、師生共同努力、政府補助所累積而成，董事會卻視其形同自家私產，提出改辦「社會福利基金會」荒謬提案，涉圖謀17億元校產，該校董事長劉石純及董事陳正勳已遭法院宣判與因案停職的宜蘭縣長林姿妙共犯貪污圖利罪，並不適合改辦公益事業。

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教育部技職司副司長徐振邦說明，財團法人蘭陽技術學院因少子女化浪潮，招生情況不佳，致學校營運困難，經評估後，依「私立學校法」規定，擬具學校停辦計畫，於民國111年3月23日董事會議審議通過後函報教育部，後經教育部徵詢私立學校諮詢會意見後同意，提專科以上學校設立變更及停辦審議會審議通過，核定自111學年度起停辦。

徐振邦表示，依「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」第34條第2項規定，蘭陽法人應於今（114）年7月31日前「完成」恢復辦理、新設、合併或改辦事宜，屆期未完成，得自行申請或由教育部命令解散，該法人於去年12月19日依「私立學校法」第71條及「財團法人主管機關改隸辦法」第4條規定提出改辦計畫，擬變更為「財團法人宜蘭縣私立蘭陽社會福利基金會」，辦理社會福利相關業務。

徐振邦說明，教育部將該法人所提改辦計畫書，送改隸後機關宜蘭縣政府及學者專家審查，並依「私立學校法」第71條規定，召開私立學校諮詢會徵詢委員意見，經第14屆第1次私立學校諮詢會充分討論並投票，建議教育部不同意蘭陽法人所提出改辦案，後續將依規定辦理該法人解散清算事宜。

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