為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    避免失智長輩被詐騙 嘉療籲家屬及早做1件事

    避免失智長輩被詐騙，嘉南療養院建議家屬及早聲請監護宣告或輔助宣告。（圖由嘉南療養院提供）

    避免失智長輩被詐騙，嘉南療養院建議家屬及早聲請監護宣告或輔助宣告。（圖由嘉南療養院提供）

    2025/06/09 16:18

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕罹患失智症的王姓老翁，因記憶力、判斷力逐漸衰退，常有莫名人士來電，設下圈套，多次險些拿出房屋權狀簽名過戶，造成財物嚴重損失；家屬帶他求醫，協助改善病情，衛生福利部嘉南療養院也給予專業建議，應及早向法院聲請「監護宣告」或「輔助宣告」，避免不當買賣，以及遭詐騙等風險。

    嘉南療養院成癮治療暨司法精神科醫師郭宇恒指出，根據我國民法，年滿18歲即為成年人，除非經法院裁定，否則即使有失智或精神疾病等影響判斷能力，仍具完全行為能力，可以自由處分財產。

    郭宇恒說，亦即類似王男這樣的患者，若尚未被法院宣告監護或輔助，就算妻子或兒女察覺異狀，也無法阻止他與詐騙集團簽署契約。

    郭宇恒提到，家屬以為只要有醫師的診斷證明，就能限制王姓老翁處分財產，其實事情並沒有那麼簡單。

    提出聲請後，經法院指派精神科醫師進行鑑定，確認當事人的認知功能受損，影響到行為能力，會裁定由監護人或輔助人協助管理其財產。

    值得一提的是，監護或輔助宣告的法律效力從法院裁定之日起才開始生效，無法追溯過去。

    若當事人在宣告前已簽署契約或辦理過戶，那些行為仍具法律效力，因此家屬愈早提出聲請，就更能有效防止未來的遺憾。

    王妻發現老翁時常接到陌生來電，對方聲稱能幫忙「投資賺錢」或「辦理貸款」，先生多次差點拿出房屋權狀簽名過戶，雖然很擔憂，卻不知道該如何阻絕，直到嘉療在法律上的提醒，才恍然大悟。

    而針對無法自行前往地方法院或至該院的患者，嘉療則提供「到宅鑑定外展服務」，由精神科醫師親自去家裡、醫院或安養機構進行評估，大幅減輕家屬奔波負擔，也讓身體不便的患者也能獲得應有的法律保障。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播