避免失智長輩被詐騙 嘉療籲家屬及早做1件事

避免失智長輩被詐騙，嘉南療養院建議家屬及早聲請監護宣告或輔助宣告。（圖由嘉南療養院提供）

2025/06/09 16:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕罹患失智症的王姓老翁，因記憶力、判斷力逐漸衰退，常有莫名人士來電，設下圈套，多次險些拿出房屋權狀簽名過戶，造成財物嚴重損失；家屬帶他求醫，協助改善病情，衛生福利部嘉南療養院也給予專業建議，應及早向法院聲請「監護宣告」或「輔助宣告」，避免不當買賣，以及遭詐騙等風險。

嘉南療養院成癮治療暨司法精神科醫師郭宇恒指出，根據我國民法，年滿18歲即為成年人，除非經法院裁定，否則即使有失智或精神疾病等影響判斷能力，仍具完全行為能力，可以自由處分財產。

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郭宇恒說，亦即類似王男這樣的患者，若尚未被法院宣告監護或輔助，就算妻子或兒女察覺異狀，也無法阻止他與詐騙集團簽署契約。

郭宇恒提到，家屬以為只要有醫師的診斷證明，就能限制王姓老翁處分財產，其實事情並沒有那麼簡單。

提出聲請後，經法院指派精神科醫師進行鑑定，確認當事人的認知功能受損，影響到行為能力，會裁定由監護人或輔助人協助管理其財產。

值得一提的是，監護或輔助宣告的法律效力從法院裁定之日起才開始生效，無法追溯過去。

若當事人在宣告前已簽署契約或辦理過戶，那些行為仍具法律效力，因此家屬愈早提出聲請，就更能有效防止未來的遺憾。

王妻發現老翁時常接到陌生來電，對方聲稱能幫忙「投資賺錢」或「辦理貸款」，先生多次差點拿出房屋權狀簽名過戶，雖然很擔憂，卻不知道該如何阻絕，直到嘉療在法律上的提醒，才恍然大悟。

而針對無法自行前往地方法院或至該院的患者，嘉療則提供「到宅鑑定外展服務」，由精神科醫師親自去家裡、醫院或安養機構進行評估，大幅減輕家屬奔波負擔，也讓身體不便的患者也能獲得應有的法律保障。

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