跨域對話 2025全台首學課程博覽會6/11登場

第7屆全台首學課程博覽會將於6月11日在大台南會展中心登場。（台南市政府提供）

2025/06/09 16:11

〔記者王姝琇／台南報導〕「全台首學課程博覽會」邁入第7屆，本屆「說課月」活動已於各校熱烈展開，並將於6月11日在大台南會展中心舉辦「2025數位融入課中差異化教學論壇」、真人圖書館、線上圖書館、實作工作坊等專業增能活動。

市長黃偉哲表示，市府6年前開始舉辦全台首學課程博覽會，每屆都能創新突破，每場均吸引全國注目，每一次專業激盪均能讓參與者蓄積能量再前行，不僅引領風潮，並且引發對教育現場更多美好想像，進而轉為教育局制訂政策的驅進動力。

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教育局長鄭新輝指出，2025全台首學台南市課程博覽會的主軸為「未來*學」，本屆持續大膽嘗試，結合數位科技，透過多元化的教學實踐活動，分享「差異化教學」、「數位創新」與「未來教科書」的理念於教育現場的實踐；積極促進教師專業成長、數位教學創新與未來課程設計的深化，打造學生為中心的學習生態圈。

本屆的參與對象除了全國關心教育的工作者及教育行政領導人外，亦廣邀各領域與教育工作密切合作的跨域人才，包含各縣市5G智慧學習學校推動計畫代表、5G新科技學習示範學校計畫代表、智慧教育師培聯盟成員等，均充分顯示本屆課程博覽會仍持續尋求跨域對話、跨界交流的各種可能。

教育局表示，今年課程博覽會於6月11日在大台南會展中心展開，先由「數位融入課中差異化教學實作工作坊」揭開序幕，針對目前教學現場使用量最多的因材網、均一、酷英、學習吧此4種線上學習平台，由亮點教師向參觀者進行分享與交流。另有12場「真人圖書館」分享其教學經驗、策略與案例、遇到的挑戰與解決方案，藉由實體交流激盪火花。

本屆課程博覽會的重頭戲「數位融入課中差異化教學論壇」則於下午重磅登場。本次與教育部資訊及科技教育司合作，邀請國立台中教育大學校長郭伯臣、均一平台教育基金會董事長兼執行長呂冠緯參與論壇，並請前親子天下總主筆賓靜蓀擔任主持人，相信能讓所有參與者對於數位融入與差異化教學實踐更有共鳴，進而激發實踐力。

教育局補充說明，今年全台首學課程博覽會已於5月12日起陸續在全市多所國中小學辦理「說課月」，預計將辦理多達57場的公開備觀議課，透過完整、精準、專業的說課、觀課、議課，讓參與教師更能盤點自身優勢、釐清實施盲點、省思自身教學、切磋教學經驗。

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