咖啡廳老闆爆偷拍！藍白扯政治稱他是青鳥 網翻證據打臉：柯粉無誤！

北市知名文青風咖啡廳徐姓老闆，近日爆出在店內廁所裝針孔設備偷拍店員、顧客。（圖翻攝自臉書）

2025/06/09 19:43

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於北市大同區赤峰街的一間知名文青風咖啡廳，近日爆出徐姓老闆長期在店內廁所以針孔設備偷拍店員、顧客，被害人無數，直到近期有女店員上廁所時發現異狀報警，徐姓老闆在本月5日被警方拘提。此案最近在網上引發熱議，不少藍白粉因店內有掛台獨旗，指稱老闆是「青鳥」，但今天（9日）一票網友神出徐男過往在社群的PO文記錄，反酸藍白粉愛給人亂貼標籤，徐男其實是不折不扣的「小草莮（網路用語）」。

徐男經營的獨立咖啡廳「阡日咖啡」，平時經營採用預約制，再加上走「老宅風」裝潢，咖啡豆品質也不錯，因此在網路上頗負盛名。但日前有女員工上廁所時，發現廁所內有東西「怪怪的」，仔細檢查竟發現是針孔，決定報警。本月5日，檢警將徐男拘提到案，查扣其手機、平板電腦等證物，根據偷拍影像的檔案資訊，發現他偷拍將近10年，被害人包含女員工、顧客等。後續檢警依妨害秘密等罪將徐男送辦，士林地院裁定8萬元交保。

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此案曝光後引發網路熱議，不少網友擔心徐男與成人偷拍網站「創意私房」有關聯， 懷疑他將偷拍影像轉賣牟利，但檢警初步清查，並沒有發現影像外流的跡象，研判徐只有將偷拍影像「私藏」。目前該咖啡廳公告「因老闆個人因素無限期停業」，Google店家資訊也顯示「暫停營業」。

隨輿論延燒，有藍白粉在網上PO出該咖啡廳過往店內陳設，因店內掛著一幅「獨立建國」旗幟，藍白粉指稱老闆是「噁心的台派青鳥」，不過隨即有一票網友神出徐男過往在臉書、IG等社群平台的發文紀錄，發現徐男2017年11日發文提當年勞基法修法爭議，痛罵時任總統蔡英文和時任副總統賴清德，「Gan ni niang 賴清德、蔡英文！」；2018年3月開心在臉書發文分享與柯文哲的近距離互動；同年7月柯文哲開啟群眾募資網頁，徐男PO捐款截圖，還自豪表示自己是第382位捐款者。

鄉民們反批藍白粉看到黑影就開槍，因為一面台獨旗就說老闆是青鳥，若真要扯政治立場，徐男過去的PO文怎麼看都是柯粉！網紅「四叉貓」劉宇今天就在臉書發文吐槽：「柯文哲曾經捧場咖啡店老闆，咖啡店老闆也曾捐款給柯文哲，只不過咖啡店老闆發政治文都限友，所以現在被小草們切割……」

作家謝知橋也在Threads發文，「有人在那邊說，在廁所裝針孔的咖啡廳店長是台派青鳥。想試圖抹屎在別人身上，結果被找出該店長捐錢給柯文哲+幫黃珊珊拉票。Not all 草，but always 草！平常沒事我是不太會在那邊說加害者是某某族群，除非真的很明顯，但既然有人要抹青鳥，還想把咖啡廳加到台派地圖裡面，我只好發這篇望周知了。」

其他網友紛紛表示，「裝針孔本身不管藍綠白就是犯罪，就像貪污也不分藍綠白，硬扯什麼政治色彩」、「之前我光顧該店看到台獨旗，曾經主動問老闆政治傾向，他覺得民進黨做得很差，他比較信任『新政治』，他覺得民進黨太多待改進事項」、「小草很喜歡紮稻草人四處牽拖青鳥」、「想嫁禍給台派青鳥，確實是小草會做的事」、「感覺是兩面派，用台獨旗吸引台派顧客」、「此地無銀三百兩，偷拍莮快洗成青鳥」、「不愧是嗆人道德高標，自省法律低標的草根性」。

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