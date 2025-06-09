為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日、夜突檢中油桃煉廠 桃市三安專案揪出多項違規

    桃市府環保局啟動三安專案，4日會同消防局及勞檢處2度突檢桃煉廠，當場發現多項違規情事。（圖由環保局提供）

    桃市府環保局啟動三安專案，4日會同消防局及勞檢處2度突檢桃煉廠，當場發現多項違規情事。（圖由環保局提供）

    2025/06/09 16:14

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中油桃園煉油廠過去接連傳出污染、火警，桃園市議會今（9）日市政總質詢，議員凌濤質疑桃市府今年稽查力道、裁罰「弱化」；對此，桃市府環保局表示，已啟動「三安專案」專案，4日會同消防局及勞檢處於日、夜間2度突檢桃煉廠，當場發現多項違法情事，已依法告發並要求限期改善。

    凌濤批，煉油廠產生污染、火警等眾多外部成本，影響周邊居民健康，卻依舊屹立不搖，根據所掌握的資料，光是2022年桃煉廠的營業收入高達約2083億元，但從2014年至去年11月9日止，10年間裁處金額竟只有1882萬元，僅佔其一年營業收入的0.009038%。

    他指出，桃市府環保局於2022年至2024年，針對桃煉廠執行205次空氣污染稽查作業，總計告發29次、裁罰金額1274萬元，換算平均1年稽查68次、平均年裁處金額424萬，但今年稽查力度、裁罰金額都遠不及過往。

    環保局長顏己喨強調，稽查密度沒有改變，且桃園市已啟動「三安專案」，針對污染排放量高、陳情熱點多的高風險事業體，展開跨局處聯合稽查，本月4日即會同消防局與勞檢處於日、夜間2度進入桃煉廠實施突襲檢查，當場發現多項違法情事，依法告發並要求限期改善。

    環保局表示，第1波稽查於4日上午9點40分展開，由環保局共27人分5組進場進行全面檢查，歷時6小時，查獲製程設備有2處洩漏超標，部分作業程序管線與許可不符，皆已依空氣污染防制法第20條與第24條告發，將面臨最高2000萬元罰鍰；環保局同時針對排放管道（P34D）採集異味樣本，若檢測結果超標，將依法從重裁罰。

    環保局表示，第2波稽查於當天晚間6點進行，由環保局會同消防局與勞檢處共15人突襲進入廠區，消防局檢查消防設備、防火管理與保安措施，未發現明顯缺失，但勞檢處查獲第2媒組工場有3項職安缺失，包括壓力錶損壞、蒸氣排放處未設警示與防護、壓縮機房旁側缺乏護欄與警告標誌等，違反職安相關法規，將移請職安署依法處理；而環保局發現柴油用量超過去年度核准量，將依空污法第24條裁處，最高可開罰2000萬元，同時也採集放流水進行分析，若驗出超標，將依水污法第7條裁罰。

    桃市府環保局啟動三安專案，4日會同消防局及勞檢處2度突檢桃煉廠，當場發現多項違規情事。（圖由環保局提供）

    桃市府環保局啟動三安專案，4日會同消防局及勞檢處2度突檢桃煉廠，當場發現多項違規情事。（圖由環保局提供）

    桃市府環保局啟動三安專案，4日會同消防局及勞檢處2度突檢桃煉廠，當場發現多項違規情事。（圖由環保局提供）

    桃市府環保局啟動三安專案，4日會同消防局及勞檢處2度突檢桃煉廠，當場發現多項違規情事。（圖由環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播