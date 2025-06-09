日、夜突檢中油桃煉廠 桃市三安專案揪出多項違規

桃市府環保局啟動三安專案，4日會同消防局及勞檢處2度突檢桃煉廠，當場發現多項違規情事。（圖由環保局提供）

2025/06/09 16:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中油桃園煉油廠過去接連傳出污染、火警，桃園市議會今（9）日市政總質詢，議員凌濤質疑桃市府今年稽查力道、裁罰「弱化」；對此，桃市府環保局表示，已啟動「三安專案」專案，4日會同消防局及勞檢處於日、夜間2度突檢桃煉廠，當場發現多項違法情事，已依法告發並要求限期改善。

凌濤批，煉油廠產生污染、火警等眾多外部成本，影響周邊居民健康，卻依舊屹立不搖，根據所掌握的資料，光是2022年桃煉廠的營業收入高達約2083億元，但從2014年至去年11月9日止，10年間裁處金額竟只有1882萬元，僅佔其一年營業收入的0.009038%。

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他指出，桃市府環保局於2022年至2024年，針對桃煉廠執行205次空氣污染稽查作業，總計告發29次、裁罰金額1274萬元，換算平均1年稽查68次、平均年裁處金額424萬，但今年稽查力度、裁罰金額都遠不及過往。

環保局長顏己喨強調，稽查密度沒有改變，且桃園市已啟動「三安專案」，針對污染排放量高、陳情熱點多的高風險事業體，展開跨局處聯合稽查，本月4日即會同消防局與勞檢處於日、夜間2度進入桃煉廠實施突襲檢查，當場發現多項違法情事，依法告發並要求限期改善。

環保局表示，第1波稽查於4日上午9點40分展開，由環保局共27人分5組進場進行全面檢查，歷時6小時，查獲製程設備有2處洩漏超標，部分作業程序管線與許可不符，皆已依空氣污染防制法第20條與第24條告發，將面臨最高2000萬元罰鍰；環保局同時針對排放管道（P34D）採集異味樣本，若檢測結果超標，將依法從重裁罰。

環保局表示，第2波稽查於當天晚間6點進行，由環保局會同消防局與勞檢處共15人突襲進入廠區，消防局檢查消防設備、防火管理與保安措施，未發現明顯缺失，但勞檢處查獲第2媒組工場有3項職安缺失，包括壓力錶損壞、蒸氣排放處未設警示與防護、壓縮機房旁側缺乏護欄與警告標誌等，違反職安相關法規，將移請職安署依法處理；而環保局發現柴油用量超過去年度核准量，將依空污法第24條裁處，最高可開罰2000萬元，同時也採集放流水進行分析，若驗出超標，將依水污法第7條裁罰。

桃市府環保局啟動三安專案，4日會同消防局及勞檢處2度突檢桃煉廠，當場發現多項違規情事。（圖由環保局提供）

桃市府環保局啟動三安專案，4日會同消防局及勞檢處2度突檢桃煉廠，當場發現多項違規情事。（圖由環保局提供）

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