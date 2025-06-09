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    奇！神秘靈蛇 連續46年現身南投天受宮

    南投天受宮靈蛇連續46年現身，令人嘖嘖稱奇。（圖由天受宮提供）

    南投天受宮靈蛇連續46年現身，令人嘖嘖稱奇。（圖由天受宮提供）

    2025/06/09 15:59

    〔記者張協昇／南投報導〕主祀玄天上帝的南投縣名間鄉天受宮，每逢端午節前後，都會有被稱作靈蛇或帝爺公蛇的大頭蛇出沒，就在信眾關切今年靈蛇怎麼還沒出現時，靈蛇7日又現身天受宮四處穿梭爬行，不但連續46年報到，令人嘖嘖稱奇的是出現的金黃色大頭蛇身上紋路，幾乎與玄天上帝神尊腳踩的蛇一模一樣！

    與國內奉祀玄天上帝總壇受天宮，同樣位於名間鄉松柏嶺的天受宮，落成於1977年，1979年正式向內政部申請成立後說也奇怪，每到農曆5月端午節前後，就會有1尾大頭蛇出沒，且從不間斷。由於民間傳統信仰中，玄天上帝神像的造型是左腳踏龜、右腳踩蛇，宮裡出現大頭蛇因而被信眾視為神靈顯化，也被稱作靈蛇或帝爺公蛇。

    今年端午節已過，正當信眾關切今年靈蛇何時現身時，上週六靈蛇再度出現，且不怕人地在宮裡的地板、神桌及印有「壽比南山」的香塔上四處穿梭爬行，有時還蜷縮成一團。靈蛇連續46年現身，吸引不少信眾專程前往觀看。

    天受宮宮主陳政雄指出，靈蛇每年出現時間大都在端午節前後，前年是在端午節前一天現身，去年則在端午節過後1個月才到來，並會停留約1個月時間，最令人稱奇的是出現的靈蛇身上紋路，竟與宮裡奉祀玄天上帝神尊腳踩的蛇幾乎一模一樣！

    南投天受宮靈蛇連續46年現身，在神桌上悠閒爬行。（圖由天受宮提供）

    南投天受宮靈蛇連續46年現身，在神桌上悠閒爬行。（圖由天受宮提供）

    南投天受宮靈蛇連續46年現身，在地板上蜷縮成一團。（圖由天受宮提供）

    南投天受宮靈蛇連續46年現身，在地板上蜷縮成一團。（圖由天受宮提供）

    南投天受宮宮主陳政雄表示，宮內玄天上帝神尊腳踩的蛇，與出現的靈蛇身上紋路幾乎一模一樣。（圖由天受宮提供）

    南投天受宮宮主陳政雄表示，宮內玄天上帝神尊腳踩的蛇，與出現的靈蛇身上紋路幾乎一模一樣。（圖由天受宮提供）

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