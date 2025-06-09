朴子就業中心6月週週徵才 邀專家助求職

朴子就業中心邀請國際認證專家協助求職。（朴子就業中心提供）

2025/06/09 15:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕畢業季來臨，為協助社會新鮮人銜接職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心6月規劃辦理5場次無紙化徵才活動，邀請科技、服務及製造業等產業參與，提供多元職缺，為協助青年規劃職涯發展方向，每場活動邀請具有國際認證的「國際生涯發展諮詢師（Career Development Advisor）」到場，運用專業職涯牌卡等測評工具，提供一對一諮詢與建議，協助青年學子探索自我、發掘潛力，建立個人職涯藍圖。

朴子就業中心表示，6月分別規劃於6月11日、12日、16日、20日、25日共計5場徵才，活動採「無紙化」進行，鼓勵有意願的求職民眾事先至「台灣就業通」網站完成會員註冊與報名作業，

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5場次活動邀請台灣矽科宏晟、勤誠、棒棒積木飯店、和德昌（麥當勞）等指標性廠商，涵蓋技術、生產、行政、門市服務、品管等工作，所釋出的職缺近5成不限學經歷，降低青年族群及轉職者的就業門檻，有利於初次尋職的社會新鮮人順利進入職場。

根據勞動部最新統計顯示，非學生青年勞工中有46.4%在初次尋職時遭遇困難，前3大困難因素是「不知道自己適合做哪方面工作」、「經歷不足」或「求職面試技巧不足或不會寫履歷」，其中以首項因素占比最高，達53.3%，顯示職涯方向未明確多數青年求職過程中的共同難題，偏遠地區的青年因資源匱乏，對職涯方向的迷惘情況更普遍。

朴子就業中心主任張春美指出，朴子就業中心培訓5位就業服務員取得「國際生涯發展諮詢師」（CDA）證照，並採取「機動式擴點」服務模式，深入偏鄉社區協助求職者釐清方向，歡迎對於職涯規劃尚為迷惘的民眾，都可透過線上預約表單進行預約。

勞動部為協助青年就業，符合未就學、未就業且連續失業6個月以上的15至29歲本國籍青年，皆可申請「青年職得好評計畫」，經由專業人員提供深度就業諮詢，及運用心理測驗、能力評估等工具，以完成個人化的「工作卡」（職涯履歷表），協助就業；就業後穩定工作滿90日，可獲得尋職就業獎勵金3萬元，詳情可洽朴子就業中心05-3621632。

朴子就業中心6月舉辦5場徵才活動。（朴子就業中心提供）

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