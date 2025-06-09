台灣首次參與國際登月計畫 中央大學「深太空輻射探測儀」完成任務

中央大學自主研發的台灣首枚「深太空輻射探測儀」，經過長達4個多月飛行，6月6日凌晨在月球北極附近的冷海地區進行著陸任務。（圖擷取自ispace網頁，中央大學提供）

2025/06/09 16:03

〔記者林曉雲／台北報導〕在全球掀起新一波探月熱潮之際，台灣首枚「深太空輻射探測儀（DSRP）」任務完成！國立中央大學今（9）日表示，攜手日本新創太空公司ispace，參與Mission 2任務，打造台灣首個深太空輻射探測儀，經過4個多月飛行，6月6日凌晨在月球北極附近的冷海地區進行著陸任務。

中央大學太空科學與工程學系及中大太空科學與科技研究中心主導研發DSRP，中央大學太空科學與工程學系主任張起維表示，DSRP具備偵測地月之間與月表輻射環境的能力，今年1月15日隨ispace登月小艇「RESILIENCE」成功發射，並在36小時內即傳回首批科學數據，進入登月前的低能量轉換軌道，每日刷新台灣深太空飛行紀錄，回傳難以取得的太空輻射觀測資料。

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張起維說明，DSRP從發射後就開機運作，順利測量地球到月球間、比月球還遠110萬公里及月球軌道的太空輻射環境，成為台灣第1個飛行距離最遙遠的科學酬載，並順利回傳高價值的科學資料，驗證可以在嚴苛環境的太空電子設計作為未來探索系統參考，雖然最後登月小艇沒有順利軟著地，但是台灣首次參與國際登月計畫，首次飛到低地球軌道外回傳觀測資料，對我國太空科技發展具里程碑意義。整體而言，DSRP計畫很成功，建構前所未有的能力。

張起維指出，DSRP的開發前後歷經5個版本，團隊須克服極端溫差、宇宙輻射與深太空通訊等技術挑戰，為確保與日方任務的順利整合，中央大學團隊多次赴日與ispace工程人員共同測試與驗證，學習深太空探索系統開發經驗，對台灣而言，不僅是1項學術成就，更為我國太空科技產業帶來新契機，中央也成功培養一批年輕科學新秀，將自主研發的科學酬載推進至深太空領域，證明台灣具備設計與開發深太空酬載的實力，未來深具太空科學發展潛力。

中央大學太空科學與工程學系及中大太空科學與科技研究中心主導研發DSRP，並成功培養一批年輕科學新秀，將自主研發的科學「酬載」推進至深太空領域。（圖由中央大學提供）

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