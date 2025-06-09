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    澎湖區漁會攜手惠民啟智中心推廣漆藝課 培訓學員自主謀生能力

    澎湖區漁會與惠民啟智中心合作，舉辦漆器製作講習。（記者劉禹慶攝）

    澎湖區漁會與惠民啟智中心合作，舉辦漆器製作講習。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/09 16:10

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖區漁會為推動社會公益與傳統技藝融合發展，與惠民啟智中心合作，今（9）日起辦理3場漆工藝體驗培訓課程。此次活動由澎湖區漁會總幹事顏德福主導規劃，期盼透過藝術教育向下扎根。課程特別邀請漆藝創作者，同時為澎湖區漁會推廣業務承辦人葉子漩擔任講師。

    葉子漩長期投入漆工藝創作與推廣，擅長結合傳統與當代形式，讓漆藝不再只是專業領域的技術，而是貼近生活的藝術媒介。此次以簡單、安全的基礎技法設計教學內容，教授學員獨力完成作品。葉子漩希望能將漆工藝介紹給更多人，尤其是讓學員們知道，只要願意動手，就能創造出屬於自己的作品。這次有機會將專業投入到公益服務中，是一種實踐，也是一種溫暖的對話。

    顏德福表示，漁會在推動產業的同時，也希望能回饋地方、照顧弱勢。惠民啟智中心每一位學員都是家庭一輩子的牽掛，希望透過這樣的活動，為學員們開啟接觸工藝文化的契機，並透過這些工藝技能培訓開發生活實用性商品，藉此提升學員的自主謀生能力減輕其家人的心理及經濟上負擔。活動後續也計畫將孩子們的作品整理後進行義賣，所得將回饋給惠民啟智中心作為資源補助，並讓更多社會大眾看見這群學員純真創作背後的努力與潛力。

    此次工藝教學不僅是漁會社會關懷的延伸，更是傳統工藝與新世代溝通的重要嘗試。透過顏總幹事的推動與葉子漩的專業指導，期許澎湖區漁會在文化、公益與教育交織的道路上，持續向前並善盡企業社會責任。

    透過漆器製作講習，培養惠民院童一技之長。（記者劉禹慶攝）

    透過漆器製作講習，培養惠民院童一技之長。（記者劉禹慶攝）

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