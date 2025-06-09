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    6/28填公館圓環地下道 北市議員王閔生批沒跟地方溝通

    台北市議員王閔生質疑市府推動重大政策過程，缺乏與地方溝通。（記者何玉華攝）

    台北市議員王閔生質疑市府推動重大政策過程，缺乏與地方溝通。（記者何玉華攝）

    2025/06/09 15:46

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府要拆除公館圓環，預計6月28日填平公車專用地下道，引起周邊民眾的質疑，甚至發起連署，台北市議員王閔生今（9）在議會質疑指出，市府重大政策的推動都沒有跟地方溝通，連他身為提案議員都不知道規畫案，廢除的決策怎麼來？有沒有周延的規畫？擔心最後把好事變壞事。蔣萬安表示，這是重大議題，已請副市長李四川召集跨局處會議，收集民意，在請顧問公司詳細評估後，會再跟地方說明。

    蔣萬安3月25日宣布要拆除公館圓環，5月29日召開地方說明會，6月28日要填平公車專用地下道，王閔生說，說明會上砲聲隆隆，從交工處提供的內部規劃路線，從台電市區營業處走到台大，原本穿越馬路只須走3個人行道，新的規劃竟要穿越6段，讓車輛繞行空間，行人被犧牲，完全背離便捷通行的人本交通原則。

    王閔生也提到，文山區很多民眾都是通勤，原本不認為廢除公館圓環對他們坐公車有什麼影響，到說明會才知道要填平公車專用地下道，擔心因此公車行走平面道路停等紅燈，將增加通行時間；民眾的疑問很多，在說明會之前幾乎都是一無所知，從規劃、車流模擬等，交工處只說有做，卻至今都沒有公布。

    王閔生質疑市府重大政策的推動都沒有跟地方溝通，連他身為提案議員都不知道規畫案，廢除的決策是怎麼來的？有沒有周延的規畫？最後把好事都變壞事。

    蔣萬安回應說，去年議員質詢時提出公館圓環問題後，他基於安全考量，確實要做一個長遠的決策來改善，議員提了很多的資料跟數據，今年跟交通局、台北自來水事業處討論，從專業判斷安全考量，決定移除；後續有許多配套要完備，都有考量，包括保留地下道，但工程上有很多因素。已請副市長李四川召集跨局處會議，收集民意，會請顧問公司評估後在跟地方說明。

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