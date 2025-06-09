艋舺公園改建施工遭疑「街友恐外溢」 北市府：已挹注安置資源

台北市長蔣萬安斥資1.9億改建萬華艋舺公園，但有民團批評北市府出爾反爾，本允諾分段施工，如今卻全面一次施工，恐對公園內的眾多無家者造成衝擊。（資料照）

2025/06/09 15:44

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安以日本表參道為概念，斥資1.9億改建萬華艋舺公園，但有民團批評北市府出爾反爾，本允諾分段施工，卻全面一次施工，恐對公園內眾多無家者造成衝擊。北市社會局回應，該主軸原則為與街友設籍的縣市社政主管機關合作，以返回戶籍地為首要方針，有意返家者協調親屬商討，無自理生活者協助入住安置機構。

北市社會局於2015年起成立艋舺公園專案計畫，每月定期召開跨局處專案會議，每月2次聯合夜間訪視，並由公園內外各場地權管單位，持續維持公園周邊整潔及秩序維護工作；艋舺公園內列冊街友近5年已從129人降至59人。

請繼續往下閱讀...

社會局指出，艋舺公園自2020年起逐步凝聚共識，具體討論艋舺公園景觀改建工程，去年配合公園路燈管理處改建事宜，召開、參與府內、民團協調會議，溝通改建配套措施，也於去年底進行街友改建安置意願調查，分析外縣市街友占比78%，同時盤點北市轄內安置資源，挹注經費鼓勵民間團體辦理夜宿方案，及召開會議加強跨縣市床位協調機制。

社會局說明，主軸原則為與街友設籍的縣市社政主管機關合作，以返回戶籍地為首要方針，另針對有意返家者協調親屬商討，無自理生活者協助入住安置機構，而有自理生活能力者，安排入住中途之家或協助租屋生活；至於無意願者則比照避寒服務開設庇護所場館供街友臨時夜宿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法