大雷雨轟雙北！17縣市大雨特報 可能下到晚上

氣象署針對17縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

2025/06/09 15:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（9）日針對17縣市發布大雨特報，並於15時12分針對「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分。請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（9）日北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

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大雨特報範圍包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

此外，新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區），新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）發布「山區暴雨之溪水暴漲警示」，持續時間至17時12分。此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

另外，氣象署也於14時27分發布高溫資訊，高雄市、屏東縣為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、台南市、花蓮縣、台東縣為「黃色燈號」，有效時間至今日17時，請注意。

台北市及新北市發布大雷雨即時訊息，請注意。（擷取自中央氣象署）

氣象署發布高溫資訊，高雄市、屏東縣為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、台南市、花蓮縣、臺東縣為「黃色燈號」。

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