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    陳胤泰會考成績名列全國榜首 創台南安定國中近年最佳成績

    安定國中應屆畢業生陳胤泰（中）國中教育會考成績5A10++、寫作6級分，父母（左）及師長（右），均為他的表現豎起大姆指。（記者劉婉君攝）

    安定國中應屆畢業生陳胤泰（中）國中教育會考成績5A10++、寫作6級分，父母（左）及師長（右），均為他的表現豎起大姆指。（記者劉婉君攝）

    2025/06/09 15:43

    〔記者劉婉君／台南報導〕國中教育會考成績已經公布，台南市安定國中應屆畢業生陳胤泰以5A10++、寫作6級分，名列全國榜首，也寫下安定國中近幾年來的最佳成績，他也與同學合作，錄製影片分享自己的讀書秘訣。

    陳胤泰國中3年的成績，均維持在全校前2名，導師黃一又稱讚他很清楚人自己的目標，且知道什麼時候該做什麼事，朝目前邁進。

    陳胤泰分享自己的讀書方法，最重要的是「上課要專心聽講，先理解內容，不是只有死記硬背」，在寫題目之前，要先將科目內容理解後，內化成自己的東西，才不會看不懂題目。而作題後也一定要訂正，釐清自己錯誤的地方，才能真正進步，而不是只靠運氣在猜題。

    他也以自己為例，鼓勵學弟妹善用學校資源，例如擔心自己在家會受到食物或其他誘惑，所以不僅到學校晚自習，也參加每週六的會考衝刺班，雖然很累，但會考結束後，一切都值得。

    黃一又說，陳胤泰學習認真，在班上的人際關係也很好，曾擔任5個學期的班長，也曾獲得全市國語演說第1名。

    安定國中校長江怡靜表示，4年前曾有應屆畢業生考取5A10++、寫作5級分的好成績，今年再創下滿級分的佳績，師生均相當興奮，安定國中雖然地處非山非市，但努力為學生打造良好的學習環境，114學年度新生人數成長，將新增一個班級，象徵家長與社區對安定國中的肯定與信任。

    安定國中應屆畢業生陳胤泰（右2）國中會考成績名列全國榜首，校長江怡靜（右1）與家長會長蔡秉蓁導師黃一又（左1、2）同感欣喜。（記者劉婉君攝）

    安定國中應屆畢業生陳胤泰（右2）國中會考成績名列全國榜首，校長江怡靜（右1）與家長會長蔡秉蓁導師黃一又（左1、2）同感欣喜。（記者劉婉君攝）

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