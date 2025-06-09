澎湖海洋保護志工團隊示警 七美海域棘冠海星將大爆發

澎湖七美海域棘冠海星瀕臨大爆發現象。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

2025/06/09 15:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新一波的棘冠海星風暴已悄悄的在七美海域形成！澎湖海洋保護志工團隊提出警訊，依據長期監控的結果，澎湖七美海域棘冠海星已瀕臨大爆發程度，建議相關單位未雨綢繆展開清除工作，避免大爆發後，造成珊瑚浩劫，連帶破壞生態系統。

依據澎湖海洋保護志工團隊說法，這2年來在七美海域的生態環境巡查紀錄，七美海域是目前澎湖海域最多棘冠海星的地方。根據向七美浮潛業者探詢，今年已看到6隻棘冠海星，志工團隊前幾天也在七美（魚月）鯉灣臥牛浮潛區外圍看到2隻棘冠海星，七美海域的棘冠海星數量已經到達必須嚴肅面對的時間點，是時候採取更謹慎行動。

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5月20日通報海保署後，6月5日船載海保署委任調查團隊至七美（魚月）鯉灣調查棘冠海星現況，發現10隻左右的棘冠海星。6月7日再做更大範圍的調查，發現棘冠海星已進入爆發現象，調查團隊在3條100米的測線上找到7至80隻棘冠海星。另外澎湖海洋保護志工團隊，在測線外圍清除了20隻棘冠海星。

6月8日志工團隊再船載調查團隊到七美保護區調查，並在（魚月）鯉灣進行棘冠海星清除行動，又捕獲10隻。更在七美保護區巡查時發現2隻同尺寸［20公分級同學］棘冠海星。依現況看來，七美全島周邊海域都應進行全面的棘冠海星現況普查。目前看到的棘冠海星個體，大約3種規格分為30、20、10公分，距離成熟40公分僅差一步。

澎湖七美海域棘冠海星瀕臨大爆發，應立即進行清除。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

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