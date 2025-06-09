北市永康街「假日漫步區」試辦期滿 王閔生：破壞住商融合恐毀商圈

台北市議員王閔生今（9日）在議會總質詢時，針對永康商圈試辦徒步區結果指出，若市府破壞掉現行住、商融合的平衡，商圈可能就不見了。（記者方賓照攝）

2025/06/09 15:45

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府自5月10日起在永康街試辦「假日漫步區」1個月期滿，台北市議員王閔生今（9日）在議會總質詢時指出，日前在地方舉辦成果報告說明會，在地住戶多數反對，連商圈理事長都認為還不是時機。若市府破壞掉現行住、商融合的平衡，商圈可能就不見了。蔣萬安表示，會彙整各方意見再做考量，以維持在地住商融合為目標，努力提升商圈的整體品質。

永康街試辦「假日漫步區」，每週六、日下午2點至晚上8點封街，漫步區範圍內的住戶及商家發放「車輛通行證」不受管制。

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王閔生說，4月9日質詢時曾提醒尚未跟地方溝通就試辦，後來蔣萬安親自到里辦，但多數居民還是反對，甚至有人以為是里長提出，都去問里長要怎麼執行，讓里長不堪其擾。而在試辦結束前1週，交通局與當地住戶座談「整場都反對」，只有1個住戶有條件贊成，連商家都跳出來說商機掉一半，國際永康商圈理事長也覺得時候不到，認為要跟住戶再溝通。

蔣萬安表示，有彙集地方居民、里長、店家意見，還有民意調查，商業處也做了商家的調查；6月4日的說明會，里長及住戶確實有表達不同的意見，都有記錄下來，包括環境的整潔、車速的問題等等，都會納入後續的檢討範圍之內。

王閔生則說，交通局的民意調查是把路人當對象，周邊住戶對這項調查是有意見的，市府應該逐戶調查意見。

王閔生說，居民在說明會上表達的主要意見包括，第一，假日封街，影響居民休息、連想帶小孩去公園玩，都因封街後暴增的遊客，望而卻步。第二，住戶很多是長者，假日兒女會帶孫子來，出入要靠車輛，雖有通行證可進入，卻要看徒步區民眾的臉色，讓住戶有「乞丐趕廟公」的感受；最後是店家也不完全贊成，有人說業績掉一半，人潮沒有轉化成消費行為。

王閔生也提到，北市幾個成功的徒步區案例如西門、士林、迪化商圈，都是商業區，沒有住宅區；但就連新中山3月底封街試辦活動，市府說民眾對封街很肯定，沒有車輛讓逛街更安全，但1999的陳情有13件，全都是表達封街造成不便，不希望再辦封街行動，因為當地是住宅區，而永康街也是住宅區。

王閔生表示，過去柯文哲也想辦多處徒步街，最後只辦了公館徒步街，後來也沒再辦下去；成功的案例當然有，都是商業區，假日封街不會影響住戶。永康街是住宅區，多年來商圈與住戶互相配合，甚至訂定公約不影響住戶作息，才能住商融合到現在可謂是北市的典範。若要犧牲住宅區在地居民的權益來促成商圈的發展，到最後住商不融合變成住商對抗，甚至居民跳出來反對政策。呼籲市府以不定期或定期的配合節慶假日舉辦活動再封街取代常態性封街，降低對居民的影響。

蔣萬安表示，會再找交通局、產業局商業處、文化局等單位，聽取彙整包括在地住戶的意見，再做一個考量；一定是努力維持在地的住商融合為目標，不破壞為原則，如何來提升商圈的整體品質方向努力。

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