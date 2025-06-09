為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教部青年創業家見習計畫 今年首次提供百大職缺最高領5.7萬元

    教育部推動「青年創業家見習計畫」，今（114）年首次提供百大職缺，最高300小時，領5.7萬元津貼，見習期間至今年8月底截止。圖為去年參與見習計畫的青年。（圖由教育部提供）

    教育部推動「青年創業家見習計畫」，今（114）年首次提供百大職缺，最高300小時，領5.7萬元津貼，見習期間至今年8月底截止。圖為去年參與見習計畫的青年。（圖由教育部提供）

    2025/06/09 15:27

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「青年創業家見習計畫」，今（114）年首次提供百大職缺，最高300小時，領5.7萬元津貼，見習期間至今年8月底截止，教育部表示，青年朋友可把握暑假期間深入體驗新創文化，由創業家化身職場導師，協助從實戰中培養創業思維與技能，豐富個人履歷也能開啟職涯視野。

    教育部青年署科長呂松青表示，青年創業家見習計畫，由U-start計畫新創公司提供35歲以下大專校院在學生、畢業生，透過見習方式實際參與新創公司運作，貼身了解新創創業過程，體驗創業精神從0到1的具體實踐。

    呂松青說明，今年度職缺類型多元，領域涵蓋AI、旅遊、教育、設計及藝術與攝影、軟體開發與網路維運等，其中包含台灣原創印花布料商品公司的視覺設計助理、傳承紙雕技藝產品公司的實習生、打造永續生物處理公司的系統研究工程師助理，以及運用AI提供半自動影像音樂媒合解決方案平台的商務發展實習生等。

    呂松青表示，去年有見習生因此認識台灣時裝產業生態，不僅參與顧客服務、電商系統操作等實務，也接觸到數據管理、平台營運的細節面向，了解整個產業銷售流程，另有見習生快速上手設計軟體的功能與應用，並從實習階段和業主溝通協調的過程中獲益良多。

    此外，青年署今年首次辦理見習成果評選競賽，獲選者有機會獲得最高5千元禮券獎勵，相關職缺已公布於RICH職場體驗網

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播