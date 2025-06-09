教部青年創業家見習計畫 今年首次提供百大職缺最高領5.7萬元

教育部推動「青年創業家見習計畫」，今（114）年首次提供百大職缺，最高300小時，領5.7萬元津貼，見習期間至今年8月底截止。圖為去年參與見習計畫的青年。（圖由教育部提供）

2025/06/09 15:27

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「青年創業家見習計畫」，今（114）年首次提供百大職缺，最高300小時，領5.7萬元津貼，見習期間至今年8月底截止，教育部表示，青年朋友可把握暑假期間深入體驗新創文化，由創業家化身職場導師，協助從實戰中培養創業思維與技能，豐富個人履歷也能開啟職涯視野。

教育部青年署科長呂松青表示，青年創業家見習計畫，由U-start計畫新創公司提供35歲以下大專校院在學生、畢業生，透過見習方式實際參與新創公司運作，貼身了解新創創業過程，體驗創業精神從0到1的具體實踐。

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呂松青說明，今年度職缺類型多元，領域涵蓋AI、旅遊、教育、設計及藝術與攝影、軟體開發與網路維運等，其中包含台灣原創印花布料商品公司的視覺設計助理、傳承紙雕技藝產品公司的實習生、打造永續生物處理公司的系統研究工程師助理，以及運用AI提供半自動影像音樂媒合解決方案平台的商務發展實習生等。

呂松青表示，去年有見習生因此認識台灣時裝產業生態，不僅參與顧客服務、電商系統操作等實務，也接觸到數據管理、平台營運的細節面向，了解整個產業銷售流程，另有見習生快速上手設計軟體的功能與應用，並從實習階段和業主溝通協調的過程中獲益良多。

此外，青年署今年首次辦理見習成果評選競賽，獲選者有機會獲得最高5千元禮券獎勵，相關職缺已公布於RICH職場體驗網。

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