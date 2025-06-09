議員批Uber Eats退款困難 蔣萬安允研議修訂自治條例

何孟樺批評，儘管業者同意延長退款緩衝期，實際退費流程卻遭投訴難如登天，呼籲市府針對會員權益變動方式納管。（記者方賓照攝）

2025/06/09 15:25

〔記者劉詠韻／台北報導〕外送平台Uber Eats近期修改訂閱服務內容，包括調高免運門檻、調降服務費折抵與取消延遲補償，台北市法務局認定業者行為有違誠信原則，介入處理並要求改善措施。市議員何孟樺批評，儘管業者同意延長退款緩衝期，實際退費流程卻遭投訴難如登天，呼籲市府針對會員權益變動方式納管；市長蔣萬安允諾，未來將對《台北市外送平台業者管理自治條例》進行研議修訂。

何孟樺指，外送平台使用自疫情後已開始普及，根據資策會今年2月調查最大兩家外送平台為Foodpanda及Uber Eats，市佔率為6成以上，Uber Eats近期修改會員權益，並調高免運門檻、調降服務費折抵並取消延遲補償；北市法務局認為違反誠信原則，介入處理後提出3項要求，包含延長退款緩衝期、研議加碼優惠或現有訂閱會員權益不變，提供彈性退費。

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何孟樺續指，雖然Uber Eats同意延長退款緩衝期，訂閱會員申請時間可延長至6月30日，並於5月28日再次通知會員可透過聯繫客服依比例退費，但實際退費情況卻非常困難。何說，在平台幫助頁面申請退款，系統卻以「訂閱期於明年四月，會員已不能退款」為由拒絕；當她再次要求退款後，Uber不僅拒絕，甚至第三次時詢問應該在哪裡尋找客服時，系統回還不知道。

何孟樺直言，當她跳過選擇退款，選擇真人客服時，平台才同意她與客服聯繫，但她在4天後才收到郵件通知；不死心的她嘗試兩次後，透過Threads網友的建議至臉書粉專留言，問題才有辦法被解決，並質疑Uber Eats目前的操作與當初的聲明顯然有出入。

何孟樺建議，法務局應責成業者改善退費申請可及性，並研議修訂《台北市外送平台業者管理自治條例》，呼籲市府後續一併將會員權益變動方式納管。市長蔣萬安回應，法務局除即刻要求Uber Eats進行改善，後續也將對此進行研究。

法務局長連堂凱表示，Uber Eats確實存在這項問題，並於上週要求Uber Eats針對退款疑慮進行回報，確保這段期間有反映的消費者得到一比一的退款。

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