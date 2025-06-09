礁溪扶輪社啟動「月經教育計畫」 礁溪鄉5國小辦巡迴講座

宜蘭縣礁溪扶輪社宣佈啟動「月經教育計畫」，將派員到礁溪鄉5所國小辦理巡迴教育講座。（礁溪扶輪社提供）

2025/06/09 15:19

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪扶輪社啟動「月經教育計畫」，將派員到礁溪鄉5所國小辦理巡迴教育講座，礁溪扶輪社長劉佩宜表示，首場講座已在三民國小舉辦，獲得很好回響，希望藉此消除關於月經的迷思與誤解，也能提升學童健康意識與自我照護能力。

劉佩宜說，許多國小中高年級學童因缺乏正確月經知識，常產生困擾，有些家庭教育若較為欠缺，常會不知所措，甚至影響自信，礁溪扶輪社認為「月經教育」是健康教育不可或缺的一環，決定發起這項計畫，期望透過系統性的教育，幫助學童建立正確認識，減少因無知而產生的焦慮與不適。

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礁溪扶輪社的「月經教育計畫」，以礁溪地區各國小包括礁溪、龍潭、四結、三民與玉田等學校的中高年級學童為主要對象，邀請專業講師或護理師授課，安排45至60分鐘的月經教育講座，內容涵蓋月經的生理機制、正確的生理期管理與衛生習慣，以及如何應對生理期的不適，以及如何消除月經迷思、提升自信。

值得一提的是，這項講座鼓勵男女學童共同學習，建立互相尊重與支持的態度；除了專業講座，扶輪社還導入「月經友善」資源，每個合作學校將獲贈一份由谷慕慕月亮褲公司所提供的月經友善漫畫，以及5份有獎徵答月經套組，透過多元方式加深學童的學習與參與，講座也有互動與Q&A時間，由專業人員解答疑惑。

礁溪扶輪社表示，這項計畫5月27日已在三民國小成功舉辦首場月經教育講座，獲得熱烈回響，接下來，於6月27日在玉田國小繼續推動，礁溪、龍潭、四結等國小也都會安排場次，持續將正確知識帶給更多學童。

劉佩宜指出，「月經教育計畫」核心目標，就是提供正確知識， 消除關於月經的迷思與誤解；提升應對能力， 讓學童了解月經的生理與心理變化，學會適當應對；鼓勵開放尊重，減少性別偏見與月經羞恥感，扶輪社希望為礁溪的孩子們打造一個更健康、更友善的成長環境。

宜蘭縣礁溪扶輪社宣佈啟動「月經教育計畫」，將派員到礁溪鄉5所國小辦理巡迴教育講座。（礁溪扶輪社提供）

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