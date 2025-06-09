苗縣2027年辦台灣燈會 縣府秘書長率團赴澳洲考察9天

苗栗縣政府2027年將主辦台灣燈會，苗栗縣政府秘書長陳斌山（前排右3）率團赴澳洲考察9天，盼為2027年台灣燈會注入新動力。（苗栗縣政府提供）

2025/06/09 15:14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府將於2027年舉辦台灣燈會，苗栗縣政府秘書長陳斌山率相關局處人員，昨晚至16日赴澳洲考察9天，汲取澳洲國際燈光節、智慧城市、綠建築、資源循環利用、農漁業推廣、交通規劃及災害應變等實務經驗，盼為2027年台灣燈會注入新動力。

苗縣府指出，為籌備2027年苗栗燈會，此次考察由陳斌山率領工商發展處、農業處、交通工務處、水利處、消防局、警察局及文化觀光局等業務單位及施政團隊，規劃參訪澳洲雪梨，建立與澳洲永續能源、文化及觀光等交流平台。

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苗縣府表示，此次赴澳洲考察，將汲取澳洲國際燈光節在城市藝術、觀光行銷、交通運輸及防災應變等實務經驗，藉由引進國際策展創意與技術執行之優點，透過台灣燈會展現苗栗在地文化、藝術創意及特色產業，為2027年台灣燈會注入新動力，打造國際級光影盛會，吸引國內外旅客共襄盛舉。

此次主要參訪澳洲國際燈光節五大燈區，借鏡澳洲結合科技、音樂及城市地景等打造獨特沉浸式燈區，並汲取智慧監控、人流車流引導及緊急應變動作為，有助苗栗燈會打造成為國際級燈光饗宴。

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